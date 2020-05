Caroline Tensen begin juli met 'Postcode Loterij Eén Tegen 50' op RTL 4

Caroline Tensen begin juli met 'Postcode Loterij En Tegen 50' op RTL 4

Op 28 mei maakt RTL bekend dat Caroline Tensen 'Postcode Loterij En Tegen 50' gaat presenteren, een aangepaste versie van kennisquiz 'Postcode Loterij En Tegen 100' waarin alle RIVM richtlijnen rondom COVID-19 in acht genomen worden en waarmee RTL de kijker kan blijven bedienen op de zondagavond. De show is vanaf zondag 5 juli om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

Caroline Tensen: 'Het is een voorrecht dat ik dit jaar alweer het twintigste seizoen van 'Postcode Loterij Eén Tegen 100' mag presenteren. Ik ben dan ook enorm blij dat we samen met producent EndemolShine en de Postcode Loterij een weg hebben weten te vinden om het twintigste seizoen in deze aangepaste versie door kunnen laten gaan. Ik heb er heel veel zin in en kan niet wachten om in juli de studio weer in te duiken.'



Naast het halveren van het aantal kandidaten, zijn er ook andere maatregelen, zowel voor als achter de schermen, getroffen en vastgelegd in een protocol. Enkele van deze maatregelen zijn aanpassingen van Caroline’s desk, desinfectie-, catering- en toiletprotocollen, looproutes en een indeling van kandidaten waardoor zij 1,5 m uit elkaar zitten. Ook zijn er handhavers aanwezig om de inachtneming van het protocol te waarborgen. Op elk moment, zowel voor als achter de schermen, wordt de 1,5 m afstand in acht genomen door alle betrokkenen, onder wie Caroline, kandidaten en crew.



In 'Postcode Loterij Eén Tegen 50' neemt één kandidaat het op tegen 50 tegenspelers. Bij elk goed antwoord speelt hij of zij iemand weg. Als de kandidaat alle vragen goed beantwoordt en daarmee de 50 deelnemers wegspeelt, gaat hij of zij naar huis met een flink geldbedrag.



'Postcode Loterij Eén Tegen 50' wordt geproduceerd door EndemolShine en is vanaf zondag 5 juli om 20.00 uur te zien bij RTL 4.