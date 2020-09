Caroline Kaart op 88-jarige leeftijd overleden

Caroline Kaart, geboren als Caroline Paterson Raitt, is dinsdag 15 september jl. op 88-jarige leeftijd overleden. De Schots-Nederlandse operazangeres, presentatrice en zanglerares kwam in de jaren vijftig in Nederland wonen.

Ze presenteerde diverse radio- en televisieprogramma’s, speelde in musicals en gaf zangles. MAX brengt op zondag 20 september om 11.05 uur en dinsdag 22 september om 11.10 uur op NPO 1 een eerbetoon aan Caroline Kaart, met een overzicht van haar rijke oeuvre.

Eind jaren vijftig kwam, de van oorsprong Schotse Caroline naar Nederland. Hier presenteerde ze een muzikaal televisieprogramma met de titel 'Een Liedje met Caroline'. Verder speelde ze in musicals als Blijvend Applaus en Amerika Amerika van Jos Brink. Met diverse koren, zowel kerk- als zeemanskoren zong ze de sterren van de hemel. Op radio was Caroline ruim 23 jaar te horen in het populaire programma 'Klassiek met Caroline'. Ook gaf ze zanglessen in haar woonplaats Blaricum. Tot slot richtte ze Stichting Caroline Kaart op, die de beoefening van podiumkunst bevorderde. In 1982 werd Caroline benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De afgelopen jaren verbleef Caroline in het Rosa Spier Huis in Laren. Gisteren, dinsdag 15 september, is ze daar op 88-jarige leeftijd overleden.

MAX brengt in een speciale uitzending een eerbetoon aan Caroline Kaart. Met een overzicht van haar rijke oeuvre, bestaande uit fragmenten van optredens, musicals en interviews.

'Caroline Kaart In Memoriam' is op zondag 20 september om 11.05 uur en dinsdag 22 september om 11.10 uur te zien op NPO 1.