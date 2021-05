Broertjes Coppens deze zomer te zien bij SBS6

Na het succes van Code van Coppens keren Staf en Mathias Coppens deze zomer terug op SBS6 met twee Vlaamse successen. Vanaf vrijdag 18 juni zijn de broers met andere bekende Vlamingen drie weken op rij te zien in 'Code van Coppens: De Belgen'. Daarnaast volgen we Staf Coppens en zijn gezin vanaf dinsdag 6 juli in de realityserie 'Camping Coppens' waarin zij hun grote droom gaan verwezenlijken: het openen van een camping in Zweden.

Nadat de broers onder anderen Jan Versteegh, Olcay Gulsen en Xander de Buisonjé in de Nederlandse versie van de Code van Coppens ontvingen, wagen in 'Code van Coppens: De Belgen' wekelijks twee duo’s van bekende landgenoten zich aan een spectaculaire escape room. In een race tegen de klok proberen zij als eerste te ontsnappen uit een kamer vol wetenschappelijke experimenten, met codes die zij moeten kraken en mysteries die moeten worden opgelost. Onder hen zanger Koen Wauters en de acteur en presentator Kurt Rogiers. Zij laten zich met een kompaan tijdens hun ontsnapping leiden door hosts Staf en Mathias Coppens. Huiswetenschapper Lieven Scheire verklaart de proeven die de deelnemers ondergaan in de studio aan de kijker thuis. Brengen de BV's het er net zo goed vanaf als de BN'ers in 'Code van Coppens'? Dat valt nog maar te bezien!

In 'Camping Coppens' nemen Staf Coppens, zijn Nederlandse echtgenote Monique en hun kinderen Beau en Nora ons mee over het soms hobbelige pad naar hun langgekoesterde droom: het beginnen van een camping in de schitterende Zweedse natuur. Met een camera in de hand, een beginnerscursus Zweeds op zak, bomvol frisse energie – maar met een kleine brok in de keel, stapt het gezin in een volgepakte camper op weg naar hun life changing Zweedse avontuur. Hun weg – vol mooie momenten en onverwachte wendingen – naar de allereerste campingzomer is er een vol ontdekkingen en verrassingen.

'Camping Coppens' en 'Code van Coppens: De Belgen' zijn geproduceerd door Roses are Blue.

'Code van Coppens: De Belgen', vanaf vrijdag 18 juni wekelijks om 20.45 uur op SBS6 en KIJK.nl.



'Camping Coppens', vanaf dinsdag 6 juli wekelijks om 20.30 uur op SBS6 en KIJK.nl.



'Code van Coppens' (hh), vanaf vrijdag 9 juli wekelijks om 20.30 uur op SBS6 en KIJK.nl.