Britt Dekker presenteert nieuw familieprogramma 'Voor Het Blok'

Foto: AVROTROS - © Olivier Thijssen 2020

In de vrolijke, fysieke quiz 'Voor Het Blok' gaan twee teams, bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen, de strijd met elkaar aan. De teams staan op een richel, voor een muur van blokken.

De blokken in die muur willen maar één ding: iedereen de afgrond in duwen! Alleen met kennis, snelheid én lenigheid kun je de muur verslaan. Welk team weet zoveel mogelijk vragen juist te beantwoorden én beschikt er over snelle reflexen, een goede balans en houdt stand?

Iedere aflevering bestaat uit drie speelrondes en een finale. In die verschillende speelrondes, zoals Pop-Out, Risky Rebus, Klaar? Over!, Blokletters en Woordzoeker, moeten de kandidaten hun best doen om bijvoorbeeld trivia-vragen te beantwoorden en rebussen en letterspellen op te lossen. Alles om de blokkenmuur, die gedurende het spel steeds fanatieker wordt, tegen te houden en ervoor te zorgen dat ze niet van de richel vallen. In de spannende finale 'Linke Soep' moeten de teams om de beurt de link raden tussen drie woorden, die ze op een scherm zien. Ondertussen geeft Britt voor elke vraag het teken voor de blokken om te gaan bewegen. Grote stukken muur komen in rap tempo naar voren en alleen een goed antwoord stopt de blokken. Het team waarvan een speler het langste op de richel staat, wint de aflevering!

'Voor Het Blok', vanaf zaterdag 5 september om 18.00 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.