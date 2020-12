Britt Dekker en Leo Alkemade strijden tegen elkaar in nieuwe quiz 'Iedereen is van de Wereld'

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

Op Nieuwjaarsavond 1 januari a.s. start de nieuwe kennisquiz 'Iedereen is van de Wereld' bij SBS6. In deze tv-show krijgen 27 wereldburgers uit 9 landen de meest uiteenlopende vragen voor hun kiezen.

In de studio moeten twee teams de antwoorden van deze wereldburgers raden. Welk team weet deze wereldburgers het beste in te schatten? Speciaal voor deze quiz zijn Britt Dekker en Leo Alkemade ingevlogen om de teams te versterken. Lukt het Britt of Leo om te zorgen dat hun eigen teamcaptain (deelnemer) zijn of haar droomreis wint? Hoe groot is de mensenkennis van Britt? Wat weet Leo van andere culturen? In de eerste aflevering versterkt Najib Amhali het team van Britt en is Harm Edens medespeler in het team van Leo. Deze quiz is een ludieke cocktail van vooroordelen, kennis en humor, en wordt gepresenteerd door Jan Versteegh.

In 'Iedereen is van de Wereld' worden de feiten- en mensenkennis van de teams flink op de proef gesteld. Ook worden de vooroordelen van de teamleden ontmaskerd en stereotypen met een flinke dosis humor bevestigd of juist ontkracht. De 27 wereldburgers zijn elk in hun eigen huis, in hun eigen land geïnterviewd. Zij krijgen allerlei uiteenlopende vragen voorgeschoteld: Wie of wat red je uit je brandende huis? Hoe verjaag je een inbreker? Hoe oud was je toen je de eerste keer sex had? Een spannende uitdaging voor de teams om continu de juiste antwoorden in schatten.

Hoe meer reiskilometers, hoe groter de kans op een droomreis!

Elk team bestaat uit twee BN-ers en een reislustige deelnemer, die teamcaptain is. Voor elk goed antwoord verdienen de teams reiskilometers. De winnaar van de quiz, de teamcaptain, krijgt het aantal gewonnen reiskilometers uitbetaald in een reischeque. Dus: hoe meer reiskilometers het team bij elkaar sprokkelt, hoe groter de kans dat de teamcaptain zijn droomreis wint!

Succesvol in België

'Iedereen is van de Wereld' wordt geproduceerd door Fabiola en is gebaseerd op het succesvolle format uit België: 'Donderen in Keulen'

'Iedereen is van de Wereld', vanaf 1 januari elke vrijdag om 21.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.