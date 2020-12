Brits succesformat 'Beat The Chasers' krijgt Nederlandse versie bij RTL 4: 'Beat The Champions'

Foto: © RTL Nederland

Vanaf zondag 3 januari brengen RTL en ITV Studios Netherlands het Britse succesformat 'Beat The Chasers' naar Nederland. De Nederlandse versie van deze zenuwslopende quiz wordt gepresenteerd door Chantal Janzen en krijgt de titel: 'Beat The Champions'.

Chantal Janzen: 'Al jaren heb ik de wens om een spannende kennisquiz te presenteren. Daarom kijk ik er enorm naar uit om mijn tanden in ‘Beat The Champions’ te zetten en deze tak van sport te gaan beheersen.'



In ‘Beat The Champions’ krijgen quizliefhebbers de ultieme kans om het solo op te nemen tegen een team van vijf superquizzers die stuk voor stuk beschikken over een enorme algemene kennis. In de eerste ronde bouwt de kandidaat zijn startkapitaal op door het beantwoorden van maximaal vijf vragen. Vervolgens neemt de kandidaat het helemaal alleen op tegen de Champions in een race tegen de klok. Hoe meer Champions hij durft uit te dagen hoe groter het te winnen geldbedrag, maar ook hoe groter het risico om alles te verliezen. Zo kunnen de kandidaten in een aflevering bijvoorbeeld 5.000 euro verdienen als ze van twee Champions winnen en misschien wel 50.000 euro als ze alle vijf verslaan.



Maar makkelijk zal het niet worden…de Champions zitten niet voor niets in het panel en doen er alles aan hun eer te verdedigen.



Wie deze Champions zijn wordt op een later moment bekendgemaakt.



‘Beat The Champions’ wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands en is vanaf zondag 3 januari om 20.00 uur te zien bij RTL 4