Bram Vermeulen in 'Cape Town, Gang Town, Lockdown'

Terwijl wij hier in Nederland overvoerd zijn met het drama in het noorden van de wereld, kijkt correspondent Bram Vermeulen naar de impact van het coronavirus op de overvolle townships van Zuid Afrika, waar afstand houden een privilege is dat weinigen zich kunnen veroorloven en waar een dag niet werken een dag niet eten betekent.

De Zuid-Afrikaanse lockdown lijkt effectief, met aanzienlijk minder besmettingen en doden als gevolg van het virus, in vergelijking tot Nederland. Maar er zit een schaduwzijde aan die lockdown.

In 'Cape Town, Gang Town, Lockdown' geeft Bram Vermeulen een unieke kijk in de wijk Manenberg, berucht wegens de bendeoorlog die vorig jaar aan meer dan 3000 Zuid-Afrikanen het leven kostte. De uitbraak van Covid-19 heeft de bendes tot een wapenstilstand gedwongen. Terwijl andere wijken voedselhulp krijgen van de Zuid-Afrikaanse overheid en er op grote schaal wordt getest op het virus, is Manenberg volledig op zichzelf aangewezen. De bendes houden de eigen gemeenschap in leven, terwijl leger en politie met ijzeren vuist de orde bewaken. De politie treedt hard op als een groep activisten op braakliggend land huizen begint de bouwen, in de hoop afstand te kunnen houden van de rest van de township. Temidden van een epidemie worden huizen neergehaald. 'Binnen blijven?', vraagt een man. 'Hoe moet ik binnen blijven als ik geen huis meer heb?'

'Cape Town, Gang Town, Lockdown', woensdag 20 mei om 20.30 uur bij de VPRO op NPO 2.