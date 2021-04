Bram Vermeulen brengt vergeten verhalen in nieuwe serie 'Frontlinie'

In de nieuwe journalistieke VPRO-serie 'Frontlinie' bericht correspondent Bram Vermeulen op indringende wijze over ontwikkelingen uit de hele wereld die in ons dagelijkse nieuws vaak niet meer dan een voetnoot zijn.

Door middel van actuele reportages op televisie en radio en via een persoonlijke nieuwsbrief vertelt Vermeulen verhalen die onlosmakelijk met ons leven hier verbonden zijn. In deze eerste 'Frontlinie': het verloren paradijs van Noord-Mozambique.

In de eerste tv-uitzending van 'Frontlinie' is het Bram Vermeulen en cameraman Sven Torfinn als eerste internationale cameraploeg gelukt het land binnen te komen sinds het geweld escaleerde in het noorden van Mozambique. Dit is een van de mooiste plekken van Afrika. Maar in de afgelopen maanden zijn meer dan een half miljoen Mozambikanen uit de dorpen in de kuststrook van de noordelijke provincie Cabo Delgado gevlucht. Een islamitische groepering, die trouw heeft gezworen aan Islamitische Staat, jaagt met maximale terreur de dorpelingen op de vlucht. Vermeulen probeert uit te zoeken waarom ze dit doen.

Om het antwoord op die vraag te vinden, reist hij af naar een van de eilanden voor de kust dat even prachtig is als macaber. Het eiland was ooit een doorvoerhaven van Mozambikanen die door de koloniale Portugezen als slaaf op de boot werden gezet. Tijdens de zoektocht blijkt dat zowel de jihadisten als de regering én de Zuid-Afrikaanse huurlingen die de kust vanuit de lucht beschieten, er een dubbele agenda op nahouden.

'Frontlinie' online en op radio

Met de nieuwe VPRO-serie 'Frontlinie' brengt de NPO de diepgravende buitenlandjournalistiek terug. Naast de televisie-uitzendingen komt Bram Vermeulen met een persoonlijke nieuwsbrief met onder andere extra interviews, verwijzingen naar andere programma’s over het onderwerp, verbanden met ander internationaal nieuws en achtergrondartikelen. In het VPRO-radioprogramma 'Bureau Buitenland' bespreekt Vermeulen samen met andere specialisten in een nieuwe rubriek 'Frontlinie' verschillende onderwerpen.

Meer info en abonneren op de nieuwsbrief: vpro.nl/frontlinie.

'Frontlinie: Het Verloren Paradijs', zondag 4 april om 21.25 uur op NPO 2.