Bonje op de set van 'The Voice of Holland'

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

Het zit goed fout onder de coaches bij de opnames voor 'The Voice of Holland'. RTL 4 drukte eerdere geruchten daarover nog de kop in, maar nu zijn er beelden opgedoken die niets meer aan de verbeelding overlaten.

Ali B gedroeg zich erg agressief tegenover zijn collega-coach Waylon. De rapper noemde Waylon 'tyfuslikker' en snauwde hem nog verder toe. 'Fuck jou en jouw focking mening. Je bent een vies klein mannetje met een grote bek en een groot ego.'

In een reactie op de beelden zegt Ali B dat het niet zo erg was als het lijkt. Hij zegt dat hij en Waylon emotionele broers zijn en alles intussen alweer vergeten is. Om dat statement kracht bij te zetten, postte de rapper een foto op Instagram waarin hij Waylon een dikke knuffel geeft.

Het gaat er wel meer hevig aan toe bij 'The Voice Of Holland'. Vorig jaar waren er ook berichten over een hoogoplopend conflict tussen Lil'Kleine en Anouk. Toen zou er zelfs een heus handgemeen geweest zijn.

Bron: Telegraaf.nl