Bobbi Eden getuige van bijzondere bevallingen op TLC

Bobbi Eden is terug in een nieuw seizoen van 'Bevallen met…', waarin zij zich onderdompelt in de wereld van de verloskunde.

Bobbi is gek op baby’s en kinderen en vindt het een eer om opnieuw getuige te mogen zijn van de toch wel intieme ervaring van het krijgen van een baby. Bobbi loopt mee in ziekenhuizen en verloskundigen praktijken en staat niet alleen langs de zijlijn te kijken. Ze ondersteunt de aanstaande ouders door enthousiast mee te leven, mee te puffen en te helpen waar nodig. In Bevallen met Bobbi maakt Bobbi hele uiteenlopende bevallingen mee én is ze meerdere keren getuige van een tweeling die wordt geboren. Ook ziet Bobbi wat het betekent als een aanstaande moeder zwangerschapsvergiftiging krijgt en wat er gebeurt als de navelstreng van een baby vergroeid blijkt met de placenta. Hoe gaan de ouders om met deze moeilijke momenten en hoe kan Bobbi ze steunen?

In de eerste aflevering van dit nieuwe seizoen is Bobbi aanwezig bij de 39-jarige Samantha uit Lisse die op het punt staat te bevallen. Samantha is al moeder van twee zoons, maar ze bleef verlangen naar nog een kind. Ook na het verbreken van haar relatie. Aangezien er geen nieuwe partner in beeld kwam en ze door haar leeftijd niet langer kon wachten, besloot Samantha op zoek te gaan naar een donor. Deze zoektocht leidde naar Denemarken, waar de wachtlijsten voor een anonieme donor korter zijn dan in Nederland. Tot haar grote verrassing raakte Samantha in verwachting van een eeneiige tweeling, en wederom van twee jongens.

Op de dag van de bevalling ontmoet Bobbi Samantha in het ziekenhuis, waar Samantha ingeleid moet worden. Dit om te voorkomen dat de jongens ruimte of zuurstoftekort krijgen, aangezien ze de placenta delen. Uiteindelijk worden haar vliezen gebroken en komt de bevalling met weeën-opwekkers op gang. Samantha hoort dat een van de twee jongens in een stuit ligt, maar wil toch zonder pijnstilling de bevalling laten verlopen, op een natuurlijke manier. En dan is Bobbi getuige van het ontroerende moment dat Samantha haar twee nieuwe kinderen in haar armen mag houden!

Bobbi Eden was ook te zien in het tweede seizoen van 'Bevallen met…' tezamen met Monica Geuze, Fatima Moreira de Melo en Marly van der Velden. In deze reeks deelt Bobbi de slaap- of bevalkamer niet met andere BN’ers, maar zien we vier afleveringen met alleen Bobbi.

'Bevallen met Bobbi', vanaf dinsdag 31 maart tot en met dinsdag 21 april om 20.30 uur bij TLC.