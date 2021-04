BNNVARA-dramaserie 'Thuisfront' start op zondag 9 mei

Foto: BNNVARA - © Mark de Blok 2021

De nieuwe BNNVARA-dramaserie 'Thuisfront' van regisseur Tim Oliehoek gaat op zondag 9 mei van start. In de vierdelige miniserie, die geïnspireerd is door ware gebeurtenissen, volgen we een groep militairen na hun terugkeer van een internationale missie in Uruzgan, Afghanistan.