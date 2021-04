BNNVARA brengt muzikale ode aan de sterren achter de schermen

BNNVARA zet de spotlight op de mensen die daar gewoonlijk uit wegblijven; de grote groep mensen die normaal gesproken voor theaters, musea, bioscopen, festivals en andere culturele evenementen werken en die nu massaal thuiszitten of zelfs hun baan zijn kwijtgeraakt.

Het is een zwaar jaar voor hen geweest. De groep is divers. Van technici tot decorbouwers, en van kostuumontwerpers tot schoonmakers en cateraars. 'Als Ik Je Weer Zie' is een eenmalig opgewekt concert waarin een groot aantal artiesten een ode brengt aan al de werknemers in de kunst- en cultuursector die door corona hun werk niet meer kunnen uitvoeren. Met elkaar halen ze mooie herinneringen op en vertellen ze bijzondere verhalen. De presentatie is in handen van Renze Klamer en Leona Philippo.

Renze: 'Het wordt een bijzondere uitzending, ik heb dan ook veel zin om dit met Leona te presenteren. Artiesten treden op en koppelen muziek aan mooie herinneringen backstage of aan specifieke personen uit de sector. Ook kijken we samen vooruit naar het weer opengaan van de kunst- en cultuursector, waar we allemaal zo van houden!'

Leona: 'Dit is een feel good concert voor alle mensen die ons altijd zo mooi in de spotlights zetten en nu zonder werk zitten. Mensen zoals mijn tourmanager, met wie ik veertien jaar lang iedere dag in de auto zat, en nu al een jaar ontzettend mis. Het is een ode, een hart onder de riem voor alle mensen achter de schermen. Ik weet zeker dat we allemaal één ding gemeen hebben: dat we staan te trappelen om weer te beginnen!'

'Als Ik Je Weer Zie' is een coproductie van de Coproducent en BNNVARA.

'Als Ik Je Weer Zie', zaterdag 3 april om 20.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.