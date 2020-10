Bijzondere Nederlandse zangers op zoek naar eeuwige roem in 'Ik Geloof In Mij'

Het zijn ras-entertainers, ze maken overal een feestje van en het is slechts een kwestie van tijd voordat ze echt zullen doorbreken in Nederland.

Dat is althans de oprechte overtuiging van de zeven Nederlandse artiesten die we volgen in het nieuwe SBS6-programma 'Ik Geloof In Mij'. René Le Blanc, Dario, Rutger van Barneveld, Johan Kettenburg, Wally Mckey, Dave van Well en Gio staan ieder op een verschillend punt in hun carrière maar hebben allemaal een ding gemeen: ze geloven heilig in zichzelf. In de realityreeks zien we van dichtbij hoe lang en moeilijk de weg naar succes kan zijn, maar ook dat hard werken, creativiteit en altijd in jezelf blijven geloven je een heel eind op weg kunnen helpen.

De één noemt het een gouden keeltje, de ander noemt het een gave en weer een ander vindt zijn talent zelfs een roeping. Voor de zeven bijzondere zangers die we in het programma volgen is het een kwestie van tijd voordat heel Nederland weet wie ze zijn. 'Ik hoor gewoon bij die toppers...', laat René de Wit, beter bekend als René Le Blanc of de Nederlandse Engelbert Humperdinck, weten. Rutger van Barneveld zingt al jaren en wil met een eigen geschreven nummer nu eindelijk echt doorbreken. Hij is een echt podiumbeest. 'Ik ben een leeuw. Op het podium laat ik het beest los en ben ik een totaal ander mens. Ik heb mijn liedjes, ik heb mijn repertoire, dus daar zal het niet aan liggen.'

Ook Wally Mckey, die in de jaren ’70 met zijn band Lemming al aan de roem heeft kunnen ruiken, Dario, bekend van zijn feestcover van 'De Clown', Hazes-zanger Johan Kettenburg, de goedlachse Dave van Well en de nog maar 16 jaar oude Haagse Gio weten dat hun hoogtepunt nog moet komen. We volgen hun – soms hobbelige – weg naar die ene grote hit waarmee ze Nederland willen veroveren en krijgen zo een bijzondere inkijk in hun privéleven en hun muzikale carrière.

'Ik Geloof In Mij' wordt geproduceerd door Zodiak Nederland.

'Ik Geloof In Mij', vanaf vrijdag 16 oktober wekelijks om 22.00 uur te zien bij SBS6 en op KIJK.nl.