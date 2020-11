Beau van Erven Dorens met 'RTL Exclusief' op zondagavond

Beau van Erven Dorens gaat in het nieuwe jaar 'RTL Exclusief' presenteren op de zondagavond van RTL 4. Dat schrijft het AD. Eva Jinek keert vanaf 4 januari terug in het late night slot.

Beau gaat in 'RTL Exclusief' met de zogenaamde hoofdrolspelers terugblikken op het nieuws van de voorbije week. Meer informatie over het nieuwe programma is er momenteel nog niet.

Beau stopt, ondanks zijn nieuwe programma, niet met de talkshow 'Beau'. Na de nieuwe reeks van 'Jinek', vanaf 4 januari, neemt hij het stokje weer van haar over.

Bron: ad.nl