'BEAU' deze week vanuit Rotterdam

Vanaf aanstaande maandag komt 'BEAU' vanuit Rotterdam in verband met het Eurovisie Songfestival. De talkshow is iedere doordeweekse avond rond 22.00 uur live te zien bij RTL 4 vanuit Theater Walhalla op Katendrecht.

Beau ontvangt daar zijn gasten voor het actuele nieuws, met uiteraard extra aandacht voor het Songfestival. Burgemeester Aboutaleb komt langs, maar ook Gerard Joling, Davina Michelle, Lee Towers, Angela de Jong en Johnny Logan maken hun opwachting. Er is iedere avond muziek van De Kik, die hun eigen draai geven aan de grootste Songfestivalhits. Verder duikt Beau in de geschiedenis van Rotterdam en spelen we dagelijks de Songfestivalquiz.

'BEAU' is iedere werkdag rond 22.00 uur te zien bij RTL4.