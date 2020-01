Barrie Stevens, Gerard Cox, Peter Faber en Willibrord Frequin op droomreis voor 'Beter Laat Dan Nooit'

Foto: RTL 4 - © RTL/Nick van Ormondt 2020

RTL heeft bevestigd dat de vier Nederlandse televisiehelden Barrie Stevens, Gerard Cox, Peter Faber en Willibrord Frequin met presentatrice Katja Schuurman een tweede seizoen van het RTL 4-programma 'Beter Laat Dan Nooit' gaan maken.

De vijf gaan op reis naar Midden- en Zuid-Amerika. Tijdens de reis door Suriname, Mexico, Cuba en Brazilië maken de mannen kennis met de diverse culturen en gebruiken van de landen, onder begeleiding van reisleidster Katja Schuurman.

Katja: 'Ik verheug me er enorm op om met deze mannen op reis te gaan, dit zijn toch vier levende legendes uit mijn jeugd. Ik zie uit naar de avonturen die ik ga beleven met deze bijzondere heren, naar hun verhalen en gesprekken over leven, dood, liefde, angsten, verdriet, geluk, successen en dromen.'

De vier heren zijn unaniem tevreden over de keuze voor Katja: 'We vinden het fantastisch dat Katja ons gaat begeleiden tijdens dit nieuwe seizoen van 'Beter Laat Dan Nooit'. We hebben gevraagd om een sprankelende dame, vol levenslust en levenservaring en we zijn zeer content met onze nieuwe reisleidster.'

Directeur content Peter van der Vorst: 'We zijn ontzettend blij met Katja als reisleidster voor het nieuwe seizoen van 'Beter Laat Dan Nooit'. Met haar sprankelende persoonlijkheid kan ze de mannen net dat duwtje geven wat ze af en toe nodig zullen hebben en daarnaast is ze perfect in staat om vanuit haar eigen levenservaring persoonlijke gesprekken met hen te voeren. Want één ding weet je zeker met Katja: het wordt nooit saai!'

'Beter Laat Dan Nooit', vanaf 22 april elke woensdag om 20.30 uur bij RTL 4.