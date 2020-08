AVROTROS viert 50-jarig jubileum van 'Toppop'

Foto: © AVROTROS 2020

Vijftig jaar geleden, om precies te zijn op 22 september 1970, zag 'Toppop' het levenslicht. Het muziekprogramma dat al snel razend populair werd onder het publiek en waar hele generaties mee opgroeiden.

De grootste artiesten vlogen speciaal naar Nederland om in de studio van 'Toppop' op te treden. Dit alles met mister Toppop Ad Visser als gastheer en het ballet van Penney de Jager. AVROTROS staat op radio en televisie stil bij het 50-jarig jubileum van dit programma dat geschiedenis schreef.

'Het Beste van… 50 jaar Toppop'

In 'Het Beste van... 50 jaar Toppop' komen de meest opvallende fragmenten uit het rijke Toppop-archief voorbij. Wekelijks kwamen er artiesten uit binnen- en buitenland optreden. Tal van BN'ers, zoals Karin Bloemen, Glen Faria, Erik de Zwart, Alain Clark, Annemieke Schollaardt, Samantha Steenwijk en Erik van der Hoff (Roberto Jacketti) vertellen hun herinneringen en kiezen hun favoriete nummer. Natuurlijk zijn Ad Visser en Penney de Jager ook van de partij bij deze aaneenschakeling van herkenbare, mooie en bijzondere nummers. The Jacksons, Iggy Pop en natuurlijk Jerney Kaagman zijn slechts voorbeelden van de vogelvlucht door de 'Toppop'-geschiedenis.

In de eerste aflevering kondigt Ad Visser het optreden van The Jacksons aan. De jonge Michael had in de 'Toppop'-studio bijna te weinig ruimte voor zijn toen al geweldige dansmoves. Penney de jager laat zien dat ze het dansen nog niet is verleerd en kijkt terug naar haar choreografie op een nummer van Stevie Wonder. Ook het Nederlandstalige lied ontbreekt zeker niet in de 'Toppop'-archieven. We kijken met de gasten naar een piepjonge André Hazes en de 63-jarige Zangeres Zonder Naam. En we horen dat er maar liefst 17 miljoen exemplaren van het Smurfenlied van Vader Abraham zijn verkocht. Daarnaast beleefde disco zijn hoogtijdagen tijdens de jaren dat 'Toppop' werd uitgezonden. In deze eerste aflevering wordt er uitgebreid aandacht aan deze stroming besteed en komen hits van Donna Summer, Village People en George McCray voorbij. En natuurlijk mag Earth & Fire niet ontbreken met hun megahit Weekend. Wie was er in die tijd niet verliefd op Jerney Kaagman in haar iconische blauwe, glimmende pak?

'Het Verhaal van 50 jaar Toppop'

Het is dit jaar 50 jaar geleden dat de allereerste aflevering van 'Toppop' uitgezonden werd. 'Toppop' was het legendarische Nederlandse muziekprogramma, waar wekelijks artiesten uit binnen- en buitenland kwamen optreden. Queen, Whitney Houston, David Bowie, Michael Jackson samen met The Jacksons, Elton John, allemaal zijn ze te gast geweest bij 'Toppop'. Voor Nederlandse artiesten was Toppop ook een must. Onder andere BZN, Golden Earring, Het Goede Doel, The Cats, Doe Maar en Frank Boeijen waren allemaal kind aan huis in de 'Toppop'-studio. 'Toppop' werd gepresenteerd door Ad Visser en 50 jaar na de eerste uitzending kijkt hij in 'Het Verhaal van 50 jaar Toppop', samen met bedenker Rien van Wijk, regisseur Chris Berger, eindredacteur Jessy Winkelman, decorbouwers Frans Schupp en Jaap de Groote, danseres Penney de Jager, latere presentatrice Léonie Sazias en diverse Nederlandse en buitenlandse artiesten, terug op dit unieke muziekprogramma.

NPO Radio 5 duikt in 'Toppop'-verleden met '50 Jaar Toppop'

Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 september duikt NPO Radio 5 in het roemruchte verleden van het legendarische tv-programma 'Toppop'. Iedere dag zijn er portretten te horen van mensen die aan 'Toppop' hebben meegewerkt. Hoe was het om bij het bizarre optreden van Iggy Pop te zijn, die tijdens zijn vertolking van 'Lust For Life' besloot met het decor van 'Toppop' aan de haal te gaan? Of hoe is het gelukt om Village People naar Nederland te krijgen? De gehele interviews worden aangeboden via nporadio5.nl.

Ook wordt er iedere dag de 'Toppop Quiz' gespeeld met daarin 'De Vraag Van Ad': Ad Visser voelt de NPO Radio 5-luisteraars aan de tand. Wat weten zij nog van 'Toppop'? 's Avonds schuift tussen 20.00 en 22.00 uur een gast aan die vertelt over zijn herinnering aan 'Toppop'.

'Het Beste van... 50 jaar Toppop', vanaf 5 augustus om 20.20 uur op NPO 3.

'Het Verhaal van 50 jaar Toppop', 2 september om 21.10 uur op NPO 3.

'50 jaar Toppop', 14 tot en met 18 september op NPO Radio 5.