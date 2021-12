AVROTROS Pride Awards 2021 naar Lisa van Ginneken en Mike Gerritsen

Kamerlid Lisa van Ginneken en amateurvoetballer Mike Gerritsen zijn de winnaars van de Pride Awards 2021. Beiden ontvingen de prijs uit handen van Splinter Chabot in de Pride special 'Lieve SPLNTR', die zaterdag werd uitgezonden op NPO 3.

Het is de tweede keer dat AVROTROS deze prijs uitreikt. De omroep wil hiermee podium geven aan bekende en onbekende 'helden' die zich hard maken voor voor de LHBTI+- gemeenschap.

Lisa van Ginneken

De winnaars zijn geselecteerd door een jury bestaande uit voorzitter Cornald Maas (AVROTROS-presentator), Marie Ricardo (strategisch directeur COC Nederland) en Jessie Maya (winnaar Pride Awards 2019). Lisa van Ginneken wint de Pride Award in de categorie 'bekende LHBTI+-held.'

Cornald Maas over de winnaar: 'Van Ginneken is eerste transvrouw in de Tweede Kamer. Dat is belangrijk en historisch. In haar verkiezingscampagne sprak zij zich vaak uit over LHBTI+- onderwerpen. Maar ook daarvoor zette zij zich in voor de gemeenschap. Lisa was onder andere voorzitter van de stichting Transvisie; een stichting die zich inzet voor transgender mensen. Ook maakt zij zich hard voor het thema digitale samenleving / veiligheid, waarmee ze een mooi voorbeeld is van een breed georiënteerde professional. Met haar Kamerlidmaatschap kan Lisa van Ginneken voor de gemeenschap nog meer het verschil maken.'

Andere gegadigden voor deze prijs waren Nikkie de Jager (presentatrice / YouTuber) Naomie Pieter (kunstenaar / activist), Michiel van Erp (documentairemaker / regisseur) en André van Duin (acteur / presentator).

Mike Gerritsen

Ook in de categorie 'onbekende LHBTI+-held' selecteerde de jury een winnaar: Mike Gerritsen. De amateurvoetballer en trainer had een halfjaar geleden zijn coming out met de hoop dat een Eredivisiespeler zou volgen. De jury noemt zijn coming out een dappere daad die symbool staat voor een dringend maatschappelijk probleem, namelijk dat in het voetbal mannen uit de LHBTI+-gemeenschap nog niet zichzelf kunnen zijn.

In deze categorie laat Mike podcastmakers Barry Beijer en Danny Houtkooper (Gewoon Homo) en Annefleur Schipper en Vera Siemons (De Lesbische Liga) achter zich. Sherryl Netteb (dj en voorzitter van Colours of Pride) en transgender activiste Tammie Schoots waren ook genomineerd.

Maker Pride Award 2021

De Pride Award wordt ieder jaar ontworpen door een kunstenaar uit de LHBTI+-gemeenschap. Dit jaar is de award vormgegeven door illustrator, activiste en feministe Sioejeng Tsao: 'De Pride Award is een zwarte vrouw. Hiermee refereer ik naar de zwarte (trans)vrouwen die een leidersrol hadden bij de eerste Pride protesten in Amerika. Het gezicht van de LHBTI+ -beweging is nu vaak een witte man. In gesprekken over Pride wordt onvoldoende stilgestaan bij de oorsprong en de voortrekkersrol van zwarte vrouwen hierin.'