AVROTROS deze maand in het teken van Jeangu en 'Eurovisie Songfestival 2021'

Door de winst van Duncan Laurence (in 2019) is Nederland eindelijk het gastland van het Eurovisie Songfestival. Over twee weken vertegenwoordigt Jeangu met zijn nummer 'Birth Of A New Age' ons land in Rotterdam Ahoy.

AVROTROS neemt kijkers en luisteraars mee in dit grote avontuur. Naast de halve finales (18 en 20 mei) en de grand finale (22 mei) biedt AVROTROS ook documentaires, voorbeschouwingen en specials achter de schermen van Rotterdam Ahoy aan.

AVROTROS-presentatoren als Dionne Stax, Rik van de Westelaken, Cornald Maas en Jan Smit brengen het Eurovisie Songfestival op verrassende wijze naar de huiskamers. Luisteraars halen hun hart op met speciale radio-programmering en de Officiële Songfestival Podcast. Met een programma zoals 'Zapp Eurovisie Songfestival Reports' blijven ook jonge kijkers op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het internationale muziekfestijn. De programmering rondom 'Eurovisie Songfestival 2021' bij AVROTROS is als volgt:

15 mei - 'Songfestival top 50 Muziekcafé' | NPO 1 | 21.30 uur

Van intro’s raden tot het herkennen van bepaalde zinnen uit liedjes: er komen tal van bekende hits voorbij in het 'Songfestival Top 50 Muziekcafé'. Onder leiding van pianisten Roel van Velzen en Thijs Boontjes spelen artiesten een muzikaal spel rondom de grootste Songfestival-hits en de bekendmaking van de 'Internationale Songfestival Top 50'. Het team van Roel van Velzen bestaat uit Dave van Reven, Ruth Jacott en Rick van Mullogen. Thijs Boontjes heeft teamgenoten Maria Fasilier, Berget Lewis, Richard Groenendijk aan zijn zijde. Het programma wordt gepresenteerd door Dionne Stax.

17 mei - 'Dit is Jeangu' | NPO 3 | 20.30 uur

Na de teleurstelling van het afgelaste evenement in 2020 wegens COVID-19, zet Jeangu zich opnieuw vol energie en veerkracht in voor zijn deelname. In deze documentaire geeft de zanger een inkijk in de voorbereidingen op weg naar zijn optreden in Rotterdam Ahoy.

17 t/m 21 mei - 'Zapp Eurovisie Songfestival Reports' | NPO Zapp | 18.20 uur

Presentator Buddy Vedder en junior reporter Matheu Hinzen geven elke schooldag de laatste updates van het Eurovisie Songfestival. Matheu doet challenges met de internationale artiesten en gaat taarten bakken met de kinderen van presentatrices Chantal Janzen en Edsilia Rombley. Daarnaast zorgt hij ervoor dat in Ahoy alles piekfijn in orde is voor de ontvangst van de deelnemende landen. Buddy brengt de laatste Eurovisie roddels, leuke weetjes en social media updates vanuit de studio met uitzicht op de Rotterdamse Erasmusbrug.

18 t/m 21 mei - 'Op Weg naar het Songfestival' | NPO 3 | 19.25 uur

Het Eurovisie Songfestival kent door de jaren heen vele bijzondere hoogtepunten. Bekende Nederlanders blikken terug op de meest spraakmakende momenten. Ook kijken ze vooruit naar de deelnemende acts aan het 'Eurovisie Songfestival 2021'. Welke landen bemachtigen een plek in de finale op zaterdag? Met Rolf Sanchez, Berget Lewis, Sanne Wallis de Vries, Emma Wortelboer, Albert Verlinde, Sahil Amar Aissa en Jeroen Kijk in de Vegte.

19 mei - 'Het Grote Songfestivalfeest' (herhaling) | NPO 3 | 20.30 uur

Nooit eerder stonden zoveel songfestivalhelden op één podium. Kijkers kunnen genieten van het beste dat het Eurovisie Songfestival de afgelopen 50 jaar heeft voortgebracht. Met optredens van Dana International, Teach-In, Emilie de Forest, Ruth Jacott, Keiino, Lenny Kuhr, Nicole, Johnny Logan, Netta en Loreen. De presentatie ligt in handen van Edsilia Rombley met deskundig commentaar van Cornald Maas.

18 mei, 20 mei, 22 mei - 'Eurovisie Songfestival: de voorbeschouwing' | NPO 1 | 20.30 uur

In de voorbeschouwingen bereiden Rik van de Westelaken en zijn gasten de kijkers voor op wat die avond te wachten staat op het enorme muziekfestival. Welke artiesten treden op in welke show? Welke landen doen het goed bij de bookmakers? Achter de schermen in Rotterdam Ahoy spreekt Richard Groenendijk de artiesten en de presentatoren Chantal Janzen, Edsilia Rombley, Jan Smit en Nikkie de Jager.

18 mei - 'Eurovisie Songfestival 1e halve finale' | NPO 1 | 21.00 uur

Eindelijk is het zover: de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival vanuit Rotterdam Ahoy. Zestien landen strijden deze avond voor een plaats in de finale op zaterdag 22 mei. Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager presenteren de grootste liedjeswedstrijd ter wereld. Het commentaar wordt verzorgt door Songfestival-kenners Cornald Maas en Sander Lantinga.

20 mei - 'Eurovisie Songfestival 2e halve finale' | NPO 1 | 21.00 uur

Vanuit Rotterdam Ahoy de live registratie van de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Welke tien landen weten een plek te bemachtigen in de grote finale? Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager presenteren de show en de intervalact wordt verzorgd door Eefje de Visser. Cornald Maas en Sander Lantinga verzorgen het commentaar voor de Nederlandse kijkers.

21 mei - '25 Jaar Eurovisie Songfestival' | NPO 1 | 16.00 uur

Programma vanuit Oslo, Noorwegen, waarin de winnaars en winnaressen van diverse Eurovisie Songfestivals nog eenmaal hun winnende lied zingen. ZIj worden begeleid door het Noors Radio Orkest onder leiding van Sigurd Jansen. Presentatie in handen van Titten Tei en Rolf Kirkvaag.

21 mei - 'Operatie Songfestival' | NPO 2 | 20.30 uur

De basisregel is: als je het songfestival wint, moet je het vervolgens ook zelf organiseren. Maar wat komt er allemaal kijken bij het produceren van de grootste, muzikale live show ter wereld? In de documentaire 'Operatie Songfestival' worden de producenten, presentatoren en het creatieve team achter de schermen gevolgd om van deze 'beast of a show' een groot succes te maken.

22 mei - 'Muzieklegendes: Eurovisie Songfestival' | NPO 1 | 12.15 uur

Sterren NL duikt in de schatkist van het 'Eurovisie Songfestival'. In deze aflevering bespreekt Jan Paparazzi de meest opvallende en spraakmakende inzendingen voor Nederland op het Eurovisie Songfestival. Het programma begint in 1956 met de deelnames van zangeressen Jetty Paerl en Corry Brokken en eindigd met de winst van Duncan Laurence.

22 mei - 'Eurovisie Songfestival Grand Final' | NPO 1 | 21.00 uur

Vanuit AHOY Rotterdam presenteren Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager de finale van 's werelds grootste liedjeswedstrijd. Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland met zijn liedje Birth Of A New Age op het Europese podium. Welk land pakt de titel en mag de trofee ontvangen uit handen van Duncan? Cornald Maas en Sander Lantinga verzorgen het commentaar voor de Nederlandse kijkers.

Radio, podcast en app

Vanaf 8 april - 'De Officiële Songfestival Podcast'

'De Officiële Songfestival Podcast' geeft een unieke blik achter de schermen van de grootste liedjeswedstrijd ter wereld. Journalisten Lammert de Bruin en Ruben Messelink spreken mensen van de festivalorganisatie, ontvangen aansprekende gasten en geven het allerlaatste Songfestivalnieuws. NPO Radio 2-DJ's Bart Arens en One’sy Muller bespreken elke aflevering een bijzonder verhaal over een Songfestivalklassieker.

Vanaf 13 mei - 'Eurovisie Songfestival 2021'-app

Beleef het Eurovisie Songfestival als nooit tevoren! In de Eurovisie Songfestival-app kunnen fans tijdens de live-uitzendingen op dinsdag 18 mei, donderdag 20 mei en zaterdag 22 mei alle deelnemende landen een cijfer geven voor hun optreden, act en outfit. Gebruikers kunnen hun beoordelingen vergelijken met die van vrienden of de rest van Nederland. Deze gratis app is vanaf 13 mei beschikbaar in de verschillende stores.

14 mei - 'Net Als Toen: Liedjes uit het Songfestival van toen en nu in AVROTROS Vrijdagconcert' | NPO Radio 4 | 20.00 uur

Songfestivalklassiekers met een klassiek tintje in 'AVROTROS Vrijdagconcert', live vanuit de Grote Zaal van TivoliVredenburg in Utrecht. Het Balletorkest onder leiding van Meylemans, een combo en een sextet jonge zangers brengen liedjes uit het Songfestival van toen en nu. De presentatie is in handen van Leonard Evers.

17 t/m 23 mei - 'Aan de Slag' | NPO Radio 2 | 09.00 - 12.00 uur

Live vanuit Ahoy Rotterdam is Bart Arens van maandag 17 mei tot en met vrijdag 21 mei te horen met een speciale Songfestival-editie van 'Aan De Slag!'. Bart spreekt Songfestival-experts als Cornald Maas over alle acts en updates en natuurlijk komt Jeangu Macrooy zelf dagelijks vertellen hoe hij zijn deelname beleeft!