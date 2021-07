AVROTROS vertelt de verhalen achter de Olympische dromen

Straks in Tokio moet het voor de Olympische Sporters in die ene wedstrijd gebeuren. Doordat de Spelen werden uitgesteld, moesten de sporters niet één, maar twee jaar alles in het teken van dat einddoel stellen. Het werd een lange achtbaanrit vol emoties, hoogte- en dieptepunten.

Bij AVROTROS zie je in de maand juli de verhalen achter de sportprestaties. In 'Olympische Dromen' zit Wilfried de Jong aan het bed van een Olympia-ganger en probeert zijn of haar gedachten, vragen en dromen te ontrafelen. In de online docuserie 'On The Record: Onze weg naar Tokio' leven we mee met drie jonge top roeisters die niet alleen een huis, maar ook de droom voor Olympisch goud delen. Gregory Sedoc analyseert in 'Sportlab Sedoc' met wetenschappers tot in de kleinste details de potentieel gouden races van vier Nederlandse medaillekandidaten. In hoeverre kan de wetenschap de kans op die felbegeerde gouden plak nog net iets groter maken?

'Olympische Dromen'

Wilfried de Jong zit zwijgend aan de rand van het bed van een Nederlandse topsporter die droomt van glorie op de Olympische Spelen in Japan. Hij probeert in deze reeks korte portretten hun gedachten te lezen. Wat is straks de perfecte oefening? Kan die start nog een tikkeltje sneller? Hoe de eeuwige rivaal te verslaan? Vragen. En nog meer vragen. Wat moet er beslist mee naar Tokio? Een knuffel? Het puzzelboekje? Of toch die vuistdikke roman? De sporters dromen hun Olympische droom en Wilfried droomt met ze mee. De 'slaapscènes' van cameraman en documentairemaker Rob Hodselmans worden afgewisseld met wedstrijdbeelden.

De Jong zit aan de bedrand van atleten Dafne Schippers, Nadine Visser en Churandy Martina, handbalkeepster Tess Wester, windsurfer Kiran Badloe, zwemster Kira Toussaint, judoka Noël van ‘t End, skateboardster Candy Jacobs, rekstok-turner Bart Deurloo en baanwielrenner Harrie Lavreysen.

'On The Record: Onze weg naar Tokio'

Is het mogelijk om na het verplaatsen van de Spelen voor een tweede jaar op rij alles op te offeren voor een olympische droom? In de online docuserie 'On The Record: Onze weg naar Tokio' leven we mee met Marieke Keijser (24), Ymkje Clevering (25) en Roos de Jong (27), drie jonge roeisters uit het Nederlandse team. Ze hebben ieder een eigen verhaal, maar delen een huis, dezelfde drive, hetzelfde doel en een onverwoestbare vriendschap.

De roeisters delen openhartig hun hoogte- en dieptepunten in een intieme setting, voor een camera in een 'dagboekkamer' in hun huis. Terwijl heel Nederland op slot gaat, het Olympisch Trainingscentrum sluit en de Spelen uiteindelijk worden verplaatst, ontstaan er langzaamaan nieuwe perspectieven voor de drie vrouwen. Al die tijd is de camera hun beste vriend. Zo krijgen we een indruk van wat er omgaat in het hoofd van de topsporters die toewerken naar de Olympische Spelen in onzekere tijden. Wat doen en laten ze om hun doel te bereiken? Houden ze het mentaal en fysiek vol? Lukt het ze om opnieuw die felbegeerde plekken in hun boten te veroveren? Waar uitstel voor de één een vloek blijkt, is het voor de ander een zegen.

In de eerste drie afleveringen zien we de weg die de drie roeisters afleggen naar Tokio. In de vierde aflevering, die na hun Olympische avontuur verschijnt, zien we of hun missie geslaagd is.

'Sportlab Sedoc' (hh)

Olympische dromen. Gregory Sedoc weet er alles van. Hij stond als hordeloper drie keer aan de start bij een Olympisch toernooi. De wetenschap kan het verschil maken en ervoor zorgen dat een jarenlange voorbereiding precies op het juiste moment wordt beloond. Gregory Sedoc is in innovatielabs, testcentra en op universiteiten en zoekt met de beste Nederlandse wetenschappers en trainers naar die laatste puntjes op de i. Hij analyseert samen met wetenschappers de races van wielrenster Annemiek van Vleuten, windsurfer Kiran Badloe, paralympische triatleet Jetze Plat en sprinter Dafne Schippers. Kunnen de inzichten onze vier topsporters dichterbij het realiseren van zijn of haar droom brengen?

'Olympische Dromen', vanaf 12 juli 10x dagelijks (behalve op 18 juli) om 22.00 uur bij AVROTROS op NPO 2.

'On The Record: Onze weg naar Tokio', de eerste drie afleveringen op 15 juli vanaf 17.00 uur via het YouTube-kanaal van AVROTROS. Aflevering vier na het Olympische avontuur van de roeisters.

'Sportlab Sedoc', 19 t/m 22 juli om 17.10 uur bij AVROTROS op NPO 1.