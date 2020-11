Aspirant omroep EVNS strijdt voor meer vrouwen op TV en inclusieve transformatie medialandschap

EVNS is een aspirant omroep in spé die vrouwen met verschillende achtergronden, overtuigingen en talent een stem geeft, om zo een representatie in de media te bewerkstelligen. EVNS staat voor evenness, ofwel gelijkheid.

'Onderzoek toont aan dat 70 procent van de meisjes anders over hun toekomst nadenkt na het zien en horen van vrouwelijke rolmodellen. Verandering begint bij representatie. Als je het kunt zien, kan je het ook worden. We hebben zo veel talentvolle vrouwen en meisjes, maar als hun kwaliteiten niet gezien worden, verandert er ook niets. Dat is waar onze omroep een lans voor gaat breken', aldus Rahel de Vriend en Mildred Roethof, oprichters EVNS.

Met een female first redactieraad gaat EVNS vernieuwende programma's maken waarin inclusiviteit en de representatie van de vrouw prioriteit hebben. Gelijkheid door evenredige representatie van vrouwen in programma’s en gemaakt door een redactieraad bestaande uit 80% vrouwen. Volgens oprichters Rahel de Vriend en Mildred Roethof blijven te veel urgente verhalen ongehoord en ongezien doordat het vrouwelijk perspectief op TV onvoldoende aan bod komt. De groep makers en ambassadeurs die zich aangesloten hebben bij EVNS willen hier verandering in brengen. Een breed scala aan personen - van journalisten, researchers, psychologen tot advocaten - zijn klaar om het medialandschap te verrijken en te vernieuwen. Het is tijd om de bubbel te doorbreken.

Makers en ambassadeurs

Maria Goos, Manoushka Breeveld, Awura Abena Simpe, Jörgen Raymann, Melody Raymann, Milou Deelen, Yen Nhi Le, Soundos El Ahmadi, Raja Felgata, Jeanette Chedda, Fatma Genç, Hanna van Vliet, Monic Hendrickx, Janneke Niessen, Jules de Keiser, Romana Vrede, Keja Kwestro, Tineke Bakker – van der Veen, Maria Berkenveld, Maud Wiemeijer, Nina de Vriend, Machtold Roethof, Marian Spier, Cathelijne Blok, Sarah Janneh, Jessica Stam, Charmaine Wartes, Edine Russel, Jesse Mensah, Sanne Poppe, Serin Utlu, Tatjana Almuli, Simon A. Jacobus, Vivian Damsté, Nanoah Struik, Roeselien Wekker, Lonneke Mertens, Annemiek Hoogenboom, Ayse Çimen, Maria Tailor, Wyneke van Nieuwenhuyzen, Cara Antoine, Lieke Lamb en Titia Roovers.

De partners

ELLE, VHTO, Harpers Bazaar, Women INC, UN Women NL, Women in Tech, Creative Women Collective, Soroptimisten, Stichting Aletta, NTR.

Nederlanders kijken gemiddeld 3 uur per dag naar video’s, films of televisie. Deze media hebben een groot aandeel in het vormen van een wereldbeeld en wie wij daarin zijn. Een aanzienlijk deel van ons ziet zichzelf maar beperkt terug op TV. Problematisch: een gebrek aan rolmodellen beperkt het dromen om te kunnen worden wie je wil zijn.

Onderzoek (Representatie van mannen en vrouwen op televisie 2019, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 en Global Media Monitoring Project, 2020) toont aan hoe onevenredig de representatie van vrouwen in de media is. Het aandeel vrouwen in Nederlandse non-fictie televisieprogramma’s in 2019 was slechts 36,6%. Van 1995 tot op heden is het percentage vrouwen in het nieuws nooit hoger geweest dan 27% en slechts 23,2% van alle deskundigen op televisie is vrouw. Bij thema’s zoals economie en politiek, ligt dat cijfer nòg lager. Vrouwen boven de 50 zijn bijna niet te zien op tv. Wanneer vrouwen wel in beeld komen, gebeurt dat vaak te eenzijdig in de vorm van beroepen of posities die als typisch vrouwelijk worden gezien, en zelden als leidinggevende of deskundige.

EVNS streeft naar 50.000 betalende leden voor het einde van het jaar. Dat is nodig om binnen het publieke bestel aspirant omroep te worden. Lid worden kost 10€ per jaar.