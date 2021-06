Art Rooijakkers presenteert het nieuwe RTL4-zomerprogramma 'B&B Vol Liefde'

Vanaf maandag 12 juli start het nieuwe programma 'B&B Vol Liefde', waarin alleenstaande B&B eigenaren, die op verschillende plekken in Europa wonen, op zoek gaan naar de liefde van hun leven.

Gaat het ze lukken iemand te vinden met wie ze hun droom kunnen delen? Volg hun zoektocht zeven weken lang elke maandag t/m donderdag om 20.30 uur bij RTL4.

Art Rooijakkers over het nieuwe programma:

'Soms droom ik er ook wel eens van; een B&B beginnen in een zonnig Europees land. Maar om de stap echt te zetten, heb je lef en doorzettingsvermogen nodig. Dat hebben al onze 6 eigenaren. En dat kunnen ze deze zomer ook zeker goed gebruiken, nu ze Nederlandse vrijgezellen over de vloer krijgen. Dat levert mooie, grappige en bijzondere ontmoetingen op die -wie weet- tot liefde leiden. Een zoektocht die ik met veel plezier presenteer.'

Op verschillende plekken in heel Europa wachten 6 vrijgezelle B&B eigenaren op de liefde van hun leven. Voor de romantiek, maar natuurlijk ook om te helpen de B&B draaiende te houden. Op de meest romantische plekken volgen we de zoektocht van de eigenaren en hun liefdeskandidaten wat mooie, romantische, maar ook grappige en soms pijnlijke situaties met zich meebrengt.

De presentatie ligt in handen van Art Rooijakkers. Hij begeleidt de eigenaren en helpt ze in hun zoektocht naar de mogelijke perfecte match. Wordt het een rijk gevulde zomer vol romantiek of zal het avontuur stranden? Het is deze zomer te zien in: 'B&B Vol Liefde'!

De deelnemers van 'B&B Vol Liefde' worden op een later moment bekend gemaakt.

'B&B Vol liefde' wordt geproduceerd door Blue Circle en is vanaf 12 juli elke maandag t/m donderdag om 20.30 uur bij RTL 4.