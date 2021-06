Arnout Hauben start zaterdag zijn tocht 'Dwars door de Middellandse Zee'

Op zoek naar het verhaal van de mensen die aan en met de Middellandse Zee leven, reist Arnout Hauben in een avontuurlijke tocht langs bekende en minder bekende eilanden. De reis gaat van west naar oost en is een uitnodiging om het Middellandse Zeegebied te herontdekken.

In negen afleveringen ontrafelen Arnout en zijn team onder meer de wortels van feesteiland Ibiza, maken ze kennis met de 81-jarige en enige bewoner van het Italiaanse eiland Budelli en spreekt Arnout de vissers van Lampedusa die bijna dagelijks mensen op zee redden.

Arnout Hauben: 'De reis door de Middellandse Zee is het logische vervolg op mijn tocht 'Rond de Noordzee'. Mare Nostrum, de Middellandse Zee, is de moeder van alle zeeën: de bakermat van onze beschaving. Nog altijd is de Middellandse Zee de natuurlijke grens tussen west en oost en tussen noord en zuid. Die grens is actueler dan ooit. Een mooier en interessanter decor kan een reportagemaker zich niet wensen. Helaas zijn er ook zwarte bladzijden: duizenden vluchtelingen riskeren hun leven op die zee, op zoek naar een beter leven. De verhalen van de vissers en inwoners van Lampedusa hebben een diepe indruk op mij gemaakt.'

Ook deze keer reist Arnout in het gezelschap van cameraman Philippe Niclaes en geluidsman Ruben Callens, die ook de dronebeelden verzorgt. Het team plande begin 2020 vanuit Gibraltar naar Jeruzalem te reizen, maar op Malta aangekomen brak de pandemie uit en keerden ze huiswaarts. Arnout Hauben: 'Ik ben heel blij dat we na tweede coronagolf het reizen weer konden verder zetten richting de Griekse eilanden. Op Kreta verslechterde de situatie opnieuw en ging Israël in lockdown. Venetië is ons alternatieve einde geworden.'

Podcast en boek

Arnout Hauben heeft onder de titel 'Dwars door de Middellandse Zee' al eerder een reisdagboek gemaakt in de vorm van een podcast voor de Belgische publieke omroep VRT en schreef er een boek over samen met Marijn Sillis.

De negendelige serie 'Dwars door de Middellandse Zee' is wekelijks te zien vanaf zaterdag 19 juni, om 20.35 uur bij de VPRO op NPO 2 (vanaf 10 juli om 19.45 uur).

De serie is geproduceerd door het Vlaamse productiehuis De Chinezen voor VRT en VPRO.