Anouk Boone nieuwe Italië-correspondent 'RTL Nieuws'

Anouk Boone nieuwe ItaliŽ-correspondent 'RTL Nieuws'

'RTL Nieuws' heeft een nieuwe correspondent in ItaliŽ. Anouk Boone (31) volgt deze week Eveline Rethmeier op, die als verslaggever gaat werken voor onder anderen het nieuws- en actualiteitenprogramma 'EenVandaag'.

Boone gaat verhalen maken voor de uitzendingen van 'RTL Nieuws' op RTL 4 en voor de site en app van 'RTL Nieuws'. Ze zal ook te zien zijn op RTL Z en in andere informatieve programma’s van RTL.

Boone heeft ervaring opgedaan bij dagbladen. Ze werkte op de opinie-redactie van de Volkskrant en schreef reportages voor het Financieele Dagblad, NRC Handelsblad en Het Parool. Ze studeerde journalistiek in Rotterdam en woonde en werkte eerder in Italië.

Anouk Boone: 'Italië raakt bijna iedere Nederlander, of het nou via de politiek is, of economisch, of cultureel. Het land staat bol van de paradoxen en is in al z’n eenvoud complex. Dit is een droombaan.'

Hoofdredacteur Harm Taselaar van 'RTL Nieuws' is blij met de benoeming: 'Italië is een groot nieuwsland. En er zijn visueel prachtige reportages te maken. Het is een goudmijn voor een correspondent, dus Anouk kan blij zijn met dit gebied. Wij zijn zeker blij met Anouk. Ze is een toptalent.'