André Hazes en Tattoo No More bieden mensen met belemmerende tattoos nieuwe kans

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

In het nieuwe SBS6-programma 'Getekend Voor Het Leven' krijgen mensen die spijt hebben van hun zichtbare tatoeages, de kans om hun leven voorgoed te veranderen.

Presentator André Hazes volgt deze opvallende personen en de bijzondere maar vaak ook schrijnende verhalen achter hun tattoos, die dagelijks een enorme impact op hun leven hebben. Andy en Dex van Tattoo No More bieden deze mensen dankzij Stichting Spijt van Tattoo de mogelijkheid om in een intensief traject hun tatoeages weg te laten laseren.

In iedere aflevering maakt André kennis met twee personen die spijt hebben van hun zichtbare tattoos, waardoor ze zich getekend voor het leven voelen. Hij verdiept zich in de verhalen, hoort aan waar ze tegenaan lopen, hoe ze in een sociaal isolement zijn geraakt of soms helemaal de straat niet meer op durven. Ze komen vaak niet meer voor een baan in aanmerking en worden door de maatschappij veroordeeld.

Van een man die zijn hele gezicht heeft vol getatoeëerd tot de jonge vrouw met pistolen op haar heupen. Andy en Dex hebben alles voorbij zien komen. Ze runnen het succesvolle Tattoo No More in Rotterdam, waar ze niet alleen professioneel tattoos zetten, maar ze ook via een intensief en kostbaar lasertraject verwijderen. Andy, tevens een volle neef van de moeder van André, kwam erachter dat veel mensen hun tatoeages door drank, drugs of een depressie hebben laten zetten en dat deze hen nu in het dagelijkse leven belemmeren. Hij richtte Stichting Spijt van Tattoo op, waardoor het mogelijk is om deze mensen te helpen hun levens te veranderen. Samen met Andy’s stichting gaat André voor deze mensen door het vuur zodat ze uiteindelijk op een mooie manier weer terug kunnen komen in de maatschappij.

'Getekend Voor Het Leven' wordt geproduceerd door ME Media in samenwerking met ITV.

'Getekend Voor Het Leven', vanaf dinsdag 25 augustus wekelijks om 20.30 uur bij SBS6.