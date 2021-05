'Andere Tijden' vanaf 2022 tien maandelijkse uitzendingen op maandagavond primetime

Vanaf volgend jaar verschuift 'Andere Tijden' van 18 afleveringen op de late woensdagavond naar 10 maandelijkse (langere) uitzendingen op maandagavond primetime.

Daarnaast krijgt de NTR-geschiedenisredactie ook nog andere mogelijkheden om tot een volwaardig programmapakket te komen, waardoor continuïteit en kwaliteit gewaarborgd blijven. Dat, en meer, is de uitkomst van gesprekken tussen NPO en NTR.

Steunbetuigingen

Sinds bekend is geworden dat de NPO voornemens is om te stoppen met de reguliere uitzendingen van 'Andere Tijden' regent het steunbetuigingen aan het programma en de makers. Uit alle hoeken en gaten van Nederland klinken bezorgde en verontwaardigde reacties. Kijkers laten massaal van zich horen, maar ook docenten uit het lager, middelbaar en wetenschappelijk onderwijs, collega journalisten, politici en - last but not least - historici. Met als klap op de vuurpijl een petitie, gestart door een 24-jarige studente, die binnen een week door ruim 83.000 mensen is ondertekend.

'Het doet de NTR en de makers van 'Andere Tijden' (en de geschiedenisseries) enorm goed dat zoveel mensen zich hardop uitspreken voor het behoud van 'Andere Tijden' en het belang van een serieus geschiedenisprogrammapakket bij de NPO', zegt Marja Ros, Hoofdredacteur Geschiedenis bij de NTR. Hoewel in 2018 het aantal reguliere afleveringen van 'Andere Tijden' werd gehalveerd, is het toch gelukt om een kwalitatief hoogwaardig pakket overeind te houden. Mede dankzij grote series (zoals De IJzeren Eeuw, Tachtig Jaar Oorlog, De strijd om het Binnenhof, De zware jas van Beatrix…etc.), meerdere korte series plus de zogeheten 'Andere Tijden' specials.

Belang van geschiedenisprogrammering

De mededeling dat de reguliere afleveringen van 'Andere Tijden' zullen worden geschrapt kwam als een zeer onaangename verrassing. Gelukkig werd ook snel duidelijk dat het niet de bedoeling was om de geschiedenisprogrammering als zodanig af te schaffen. Integendeel, juist om deze overeind te houden en toekomstbestendig te maken is het nodig om nieuwe programmavormen te vinden, zodat naast het bestaande trouwe publiek ook bij een nieuw (jonger en breder) publiek de interesse voor geschiedenis wordt gestimuleerd. Willemijn Francissen, Mediadirecteur NTR: 'De noodzaak van een beweging richting andere platformen, naast lineaire televisie, onderschrijven we volledig. Het feit echter dat niet direct duidelijk was hoe een en ander zijn beslag zou krijgen, leidde tot onzekerheid, niet alleen bij de makers van 'Andere Tijden' maar dus ook bij de kijkers.'

'We hebben de afgelopen dagen intensief met de NPO gesproken, waarbij we uiteraard voor 'Andere Tijden' en de overige geschiedenisprogrammering hebben gepleit, maar vooral ook voor onze geschiedenisredactie. De hier aanwezige kennis en expertise is van grote waarde en moet behouden blijven voor de publieke omroep.'

Nieuwe invulling

Na een constructief gesprek tussen NTR en NPO is nu meer duidelijk over de concrete invulling van de plannen. De titel 'Andere Tijden' blijft bestaan, zoals de NPO ook al had aangegeven. Met ingang van 1 januari 2022 verdwijnen de 18 reguliere afleveringen van 25 minuten (woensdagavond 22.20 uur) en hiervoor in de plaats komen 10 maandelijkse afleveringen van 50 minuten (primetime om 20.25 uur). Daarnaast gaat de geschiedenisafdeling 'bingeable' documentaireseries maken, die zich goed lenen voor NPO Start én zullen er nieuwe geschiedenisprogramma’s worden ontwikkeld voor online. Voor de lange en korte geschiedenisseries verandert er niets, die blijven we maken zoals we dat nu ook doen.

Willemijn Francissen besluit: 'Al met al zijn we ervan overtuigd dat we met dit pakket blijven voorzien in de behoefte aan hoogwaardige geschiedenisprogrammering, niet alleen voor de huidige kijkers van 'Andere Tijden' maar ook voor een nieuw publiek, met name ook voor nieuwe generaties. De NTR-geschiedenisredactie is klaar voor de toekomst. Veel dank aan iedereen die in de afgelopen tijd zijn steun heeft uitgesproken!'