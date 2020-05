Alternatieve Songfestival-programmering na afblazen editie 2020

Nederland is deze week een nieuwe fase ingegaan. De maatregelen in verband met de coronacrisis zijn hier, maar ook in veel andere Europese landen, enigszins versoepeld. En dat precies in de week dat het Eurovisie Songfestival in Rotterdam had moeten plaatsvinden.

Ondanks het afblazen van de editie 2020 staat de NPO deze week op verschillende manieren stil bij het traditionele, verbindende evenement, in aanloop naar de alternatieve show die zaterdag in tal van Europese landen zal worden uitgezonden.

'Je merkt het overal: Nederland is toe aan een beetje vrolijkheid en ontspanning. En dat mag ook. Ik ben ervan overtuigd dat het alternatieve programma op zaterdag 16 mei en onze speciale Songfestivalprogrammering daar aan kunnen bijdragen', zegt Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO. 'Natuurlijk hadden we aanvankelijk een heel andere week in gedachten, maar ik verwacht dat we met ons alternatieve aanbod toch die typische Songfestivalsfeer kunnen brengen. En we hopen natuurlijk met heel Europa dat we volgend jaar alsnog ‘ons’ Eurovisie Songfestival in Rotterdam kunnen houden!'

De finale van het Songfestival zou dankzij de overwinning van Duncan Laurence vorig jaar in Tel Aviv aanstaande zaterdag in Rotterdam plaatsvinden, voorafgegaan door twee halve finales op dinsdag en donderdag. In plaats daarvan biedt de NPO nu allerlei alternatieven. Zo schetst Cornald Maas donderdag in de documentaire 'De Weg naar de Winst' de lange weg die is gegaan waardoor Nederland eindelijk weer tot winnaar van ’s werelds grootste liedjeswedstrijd is gekroond. Luisteraars van NPO Radio 2 kunnen deze week stemmen voor de 'Songfestival Top 50' die op vrijdag is te horen. En in de internationale show 'Eurovision: Europe Shine A Light' worden zaterdag de 41 artiesten die dit jaar zouden deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in Rotterdam in de schijnwerper gezet.

Programmering

Verschillende artiesten die een link hebben met eerdere edities van het Eurovisie Songfestival zijn donderdag 14 mei te zien en te horen in een speciale uitzending van 'Beste Zangers - Songfestival' (NPO 1, 20.35 uur, AVROTROS). Met onder anderen Lenny Kuhr, Maribelle, Franklin Brown, René Froger en Thomas Berge, die op geheel eigen wijze een bekend Nederlands Songfestivallied zingen.

Cornald Maas schetst aansluitend, ook op donderdag 14 mei, in de documentaire 'De Weg naar de Winst' (NPO 1, 21.35 uur, AVROTROS) de lange weg die is gegaan: hoe is het Nederland gelukt om 44 jaar na Ding-a-Dong eindelijk weer het Eurovisie Songfestival te winnen in 2019? En hoe is ons land nu zelfs voor andere landen een voorbeeld geworden, terwijl we eerder jarenlang de finale niet haalden? Maas spreekt met Nederlandse deelnemers die het verschil maakten en een sleutelpositie bekleden in de Nederlandse Songfestivalhistorie, onder wie Ilse DeLange, Ruth Jacott, Duncan Laurence, Edsilia Rombley en Getty Kaspers.

De luisteraars van NPO Radio 2 kunnen deze week stemmen voor de 'Songfestival Top 50'. Deze lijst met de leukste Songfestivalliedjes aller tijden is vrijdag 15 mei te horen op NPO Radio 2 van 18.00 tot 22.00 uur. De presentatie is in handen van de dj’s Bart Arens, Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof. In elk programma op NPO Radio 2 is deze week een nummer te horen dat op het Eurovisie Songfestival is vertolkt.

Voorafgaand aan de grote live show 'Eurovision: Europe Shine A Light' wordt zaterdag 16 mei in 'Het Beste van het Songfestival' (NPO 1, 20.25 uur, AVROTROS) met verschillende bekende Nederlanders teruggeblikt op de rijke geschiedenis van het Eurovisie Songfestival. Wat betekent het evenement voor hen? Wat vinden ze van de grootste Nederlandse en internationale songfestivalklassiekers? En hoe zit het met hun Eurovisie-kennis?

Internationale show

Diezelfde avond worden vanaf 21.00 uur de 41 artiesten die dit jaar zouden deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in Rotterdam in de schijnwerper gezet tijdens 'Eurovision: Europe Shine A Light' (NPO 1, 21.00 uur, EBU, NPO/NOS/AVROTROS). Korte fragmenten van hun eigen nummers worden aan Europa getoond en gezamenlijk brengen zij een bijzondere uitvoering van eerdere Songfestival-hit Love Shine A Light. Bekende oud-Songfestivaldeelnemers treden vanuit hun eigen land op met nummers uit het verleden. Zo zijn er onder andere optredens van Nederlandse winnaar Duncan Laurence, Johnny Logan (winnaar 1980 en 1987), Netta (winnaar 2018) en Ilse DeLange (The Common Linnets, 2014). Ook wordt aandacht besteed aan de mensen in Europa die zijn getroffen door het coronavirus en hulpverleners die deze crisis bestrijden. De internationale show, die te zien is in meer dan 40 landen, wordt in het Engels gepresenteerd door Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit en voorzien van commentaar door Cornald Maas.