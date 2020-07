Ali B jurylid in 'Holland's Got Talent'

Ali B zal dit seizoen als jurylid bij 'Holland's Got Talent' te zien zijn bij RTL 4. RTL heeft Ali B gevraagd omdat de in de VS woonachtige Dan Karaty op dit moment vanwege de corona-maatregelen niet vanuit de VS naar Nederland kan reizen.

Naast Ali B bestaat de jury van 'Holland's Got Talent' uit: Angela Groothuizen, Chantal Janzen en Paul de Leeuw. Het programma wordt gepresenteerd door Humberto Tan.

Peter van der Vorst, Directeur Content RTL: 'Wij hebben voor Ali B gekozen omdat hij sinds 'X Factor' en natuurlijk bij 'The Voice of Holland' heeft bewezen dat hij een fantastisch jurylid is, dat met humor en kunde mensen kan beoordelen op hun prestaties. Natuurlijk vinden we het ontzettend jammer dat Dan door de vliegrestricties niet bij de audities van 'Holland's Got Talent' kan zijn. Hij is een zeer gewaardeerd jurylid en zodra de omstandigheden dat toelaten, kan hij zijn juryplek weer innemen.'

Ali B: 'Ik vind het jammer dat Dan er niet bij kan zijn, maar ik kijk er erg naar uit om aan 'Holland's Got Talent' mee te werken. De afwisseling van zoveel verschillende mensen met uiteenlopende talenten maakt 'Holland's Got Talent' juist zo leuk. En ik wil mij hierdoor laten verrassen en inspireren, samen met de andere juryleden. Ik heb er zin in!'

Het elfde seizoen van 'Holland's Got Talent' is vanaf 29 augustus om 20.00 uur te zien bij RTL 4. De opnames van de audities starten op 2 juli. Het programma wordt geproduceerd door Blue Circle.