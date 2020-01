Adembenemende reis langs de continenten in 'Seven Worlds, One Planet'

De spectaculaire BBC-natuurserie 'Seven Worlds, One Planet' is misschien wel de meest indringende die de EO tot nu toe op televisie brengt. De tocht door de zeven continenten laat onze planeet vanuit een unieke invalshoek zien.

1500 mensen werkten in 41 landen bijna 5 jaar lang aan deze serie om adembenemende landschappen en natuurdrama’s in beeld te brengen. Elke aflevering onthult het ware karakter van één continent en toont de grootse variatie van onze planeet. Ook de gevolgen van klimaatverandering zijn in elke aflevering zichtbaar. De muziek van meestercomponist Hans Zimmer tilt de serie naar een nog hoger niveau. Peter Drost verzorgt de Nederlandse voice-over.

De zeven continenten

'Seven Worlds, One Planet' begint met het continent dat slechts tweehonderd jaar geleden ontdekt is: Antarctica. Waar de meeste dieren hier onder het ijs leven, kan de Weddellzeehond boven de dichtgevroren zee leven. In de tweede aflevering staat Azië, het grootste en extreemste continent, centraal. Zowel de geheimzinnige apen met blauwe gezichten als de Sumatraanse neushoorn laten zichzelf zien. Zuid-Amerika wemelt van bijzondere en vindingrijke dieren. Het is ten slotte niet voor niets het continent met de meeste diersoorten. In de volgende afleveringen zien we de unieke landschappen en dieren van Australië, Europa, Noord-Amerika en Afrika. 'Seven Worlds' toont naast alle prachtige beelden van natuur en dieren ook de uitdagingen van onze planeet; de veranderende landschappen door klimaat.

Zeven keer making-of

'Seven Worlds, One Planet' is in bijna vijf jaar tijd gemaakt door 1.500 mensen, in 41 landen van over de hele wereld. De making-of toont een kijkje achter de schermen over de uitdagingen, ontberingen en ambities van de BBC-crew tijdens het filmen van deze serie. Elke uitzending heeft een making-of van tien minuten die op dezelfde dag om 16.45 uur door EO wordt uitgezonden.

'Seven Worlds, One Planet', vanaf woensdag 8 januari om 20.30 uur bij de EO op NPO 1.