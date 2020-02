Acteur Loek Peters is verteller bij EO-ode aan de 'Matthäus Passion'

Foto: © Evangelische Omroep 2019

Acteur Loek Peters neemt de rol van verteller op zich in het nieuwe EO-evenement 'Matthäus aan de Maas'. Op 21 maart wordt in Ahoy Rotterdam een ode gebracht aan de Matthäus Passion.

Peters gidst als verteller de bezoekers door de anderhalf uur durende uitvoering van de Passion. De EO wil met 'Matthäus aan de Maas' het paasverhaal en de culturele waarde van dit werk op een vernieuwende manier voor een groot publiek toegankelijk maken.

Loek Peters, onder meer bekend van 'Penoza' heeft er veel zin in: 'Ik doe mee omdat het me ten eerste een enorme uitdaging lijkt om zoiets verhevens te vertalen voor 'gewone' mensen, zoals ikzelf. Mensen voor wie drie uur een (te) lange zit is, maar die de muziek en het verhaal wel heel mooi vinden. In deze verkorte ode aan de Matthäus Passion van Bach blijft het verhaal uit de Bijbel overeind staan. Onder meer omdat ik als verteller het geheel aan elkaar verbind. Ik vind koormuziek prachtig, ik word bij tien zingende mensen al emotioneel, laat staan bij dit unieke koor van 800 mensen. Alleen al voor dit megakoor zouden mensen moeten komen..'

Topsolisten

Naast het koor en Peters werken vijf topsolisten mee: Maria Fiselier, Maarten Koningsberger, Johanette Zomer, Raoul Stefani en Fabio Trümpy. Zij worden begeleid door het Ars Musica Orkest.

Het geheel staat onder leiding van dirigent Patrick van der Linden die ook de inhoudelijke keuzes rondom de stukken die worden uitgevoerd heeft gemaakt. Van der Linden: 'Je moet deze ode niet vergelijken met een klassieke uitvoering van de 'Matthäus Passion'. Het is iets heel anders geworden. Natuurlijk worden er delen van Bachs meesterwerk uitgevoerd, maar daarnaast vertellen liefhebbers wat het stuk voor hen betekent. En waar de rol van de 'evangelist' normaal gesproken wordt uitgevoerd door een tenor, is er in Ahoy nu Loek Peters die delen van het Matteüs-evangelie deelt met het publiek.'

In 2020 is het 150 jaar geleden dat in Rotterdam de 'Matthäus Passion' voor het eerst in Nederland werd uitgevoerd. Inmiddels geniet dit beroemde werk een ongekende en wereldwijde populariteit.

Informatie en tickets

Tickets via: eo.nl/matthaus

Datum: zaterdag 21 maart 2020

Locatie: Rotterdam Ahoy

Starttijd: 20.00 uur, deuren open vanaf 19.00 uur

Op Goede Vrijdag, vrijdag 10 april wordt het evenement uitgezonden op NPO 2.