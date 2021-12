24Kitchen brengt de Turkse keuken naar Nederland

Ondertussen hebben we al heel wat eiergerechten gegeten. Van een klassiek omelet tot een kruidige shakshuka. Steeds vaker zien we een 'nieuwe' variant op de menukaart staan: çilbir, een Turks gerecht gemaakt van gepocheerde eieren en kruidenyoghurt.

Karsu laat in haar nieuwe 24Kitchen-programma zien hoe je je eigen overheerlijke çilbir kunt maken. Kijk vanaf 9 augustus elke werkdag om 18.00 uur naar 'Karsu's Turkse Keuken' op 24Kitchen.

Çilbir

We zeggen nieuw, maar er zijn berichten die aantonen dat çilbir al in de 15e eeuw door Ottomaanse sultans werd gegeten. Het gerecht bestaat uit gepocheerde eieren die worden overgoten door (flink wat) gesmolten boter met aleppo-peper en een kruidenyoghurt. Heerlijk met een stuk brood om te dippen.

Çilbir is een stevig ontbijtje. Zelf maken is makkelijk: je hebt hiervoor enkel Turkse yoghurt, pul biber (Turkse pepervlokken), verse dille, boter, wat knoflook en eventueel peterselie nodig. Karsu deelt stap voor stap haar recept in aflevering 2 van 'Karsu's Turkse Keuken'. Deze aflevering is te zien op 10 augustus om 18.00 uur op 24Kitchen.

'Karsu's Turkse Keuken'

In het nieuwe 24Kitchen-programma 'Karsu's Turkse Keuken' introduceert Karsu authentieke Turkse gerechten met een moderne en alledaagse twist. Denk hierbij aan een overheerlijk Turks ontbijt met gepocheerde eieren of Turkse mezze voor een zomers tuinfeestje. Ook laat zij zien hoe gevarieerd en makkelijk de Turkse keuken is. In de afleveringen kookt Karsu voor vrienden en familie.

