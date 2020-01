100 kandidaten strijden om felbegeerde titel 'De Alleskunner' bij SBS6

Van het letterlijk zoeken naar een speld in een hooiberg en het inschatten van leeftijden van modellen, tot het zo snel mogelijk uitrollen van drie WC-rollen. In 'De Alleskunner' storten 100 Nederlanders zich op een afvalrace vol verrassende opdrachten, om te bepalen wie de beste allrounder is.

Wie het lukt om 99 spellen lang niet als laatste te eindigen, is 'De Alleskunner' en wint de hoofdprijs: een jaar lang gratis leven.

In elke aflevering worden er tien spellen gespeeld. Spellen die uitdagend, maar ook super simpel en thuis mee te spelen kunnen zijn. Aan het begin van iedere spelronde staan de kandidaten opgesteld in een cirkel. Daar krijgen zij uitleg over het aankomende spel door de stem, die door de speakers van de indrukwekkende industriële locatie schalt. Dit is de kenmerkende stem van acteur Frank Lammers, die na elke ronde ook de verliezer naar huis zal sturen.

Tijdens de spellen worden de alledaagse vaardigheden, behendigheid, kennis en het logisch verstand van de kandidaten op de proef gesteld. Wie kan rekenen onder druk, maar ook een blok ijs zo snel mogelijk laten smelten om een ingevroren fluitje te laten klinken? En heeft ook nog eens kennis over muziek, winkelprijzen én aardrijkskunde? De gevarieerde opdrachten zorgen voor de meest creatieve strategieën bij de kandidaten, die ondanks de competitie gedurende het programma steeds dichter naar elkaar toe groeien.

Elke aflevering worden tien kandidaten naar huis gestuurd. In het finalespel binden de twee laatst overgebleven kandidaten de strijd met elkaar aan. De meest multi-getalenteerde deelnemer neemt na tien afleveringen van 'De Alleskunner' de hoofdprijs van meer dan een modaal jaarsalaris in ontvangst.

'De Alleskunner', vanaf 1 februari iedere zaterdag om 22.00 uur bij SBS6.