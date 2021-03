Zet je schrap voor het nieuwe seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch'

Foto: MTV - © ViacomCBS 2020

Maak je klaar voor een gloednieuw seizoen vol liefde, lust, verrassingen en drama, want 'Ex On The Beach: Double Dutch' is terug! Fans van de show kunnen opgelucht ademhalen, want het zevende seizoen van 'Ex On The Beach: Double Dutch' met meer lust, spanning en seks dan ooit is vanaf zondagavond 11 april wekelijks om 21.30 uur te zien op MTV.

Dit jaar verruilen de acht Nederlandse en Belgische singles de tropische stranden van Thailand voor het zonnige en bohemian paradijselijke Tenerife. Terwijl zij genieten van een heerlijke tijd op het prachtige Spaanse landgoed, spoelen er op de meest onverwachte momenten weer exen aan die er alles aan doen om hun leven zuur te maken. Daarnaast zorgt de Tablet of Terror ook dit jaar voor onverwachte wendingen en een hoop nieuwe verrassingen. Wil je weten wat de cast dit jaar weer te wachten staat? Zorg dan dat je klaarzit op 11 april voor de allereerste aflevering van 'Ex On The Beach: Double Dutch' seizoen 7.

Ben je benieuwd naar de singles van dit jaar? Hou dan vanaf eind maart de kanalen van MTV goed in de gaten.

'Ex On The Beach: Double Dutch' seizoen 7, vanaf zondag 11 april wekelijks om 21.30 uur op MTV.