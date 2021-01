You focus, you learn, you grow: 'Fate: The Winx Saga' vanaf vrijdag op Netflix

Foto: © Netflix 2021

'Fate: The Winx Saga' is het coming-of-age verhaal van vijf feeŽn die op het betoverende internaat Alfea in de 'Otherworld' leren hoe ze hun magische krachten kunnen beheersen.

Ondertussen ontdekken ze ook nog eens hoe ze moeten omgaan met liefde, rivaliteit en de monsters die een bedreiging voor hun bestaan vormen…

'Fate: The Winx Saga' van Brian Young (The Vampire Diaries) is een live-action series gebaseerd op de populaire Italiaanse tekenfilmserie WINX CLUB van Iginio Straffi.

De Feeën

Abigail Cowen als Bloom

Hannah van der Westhuysen als Stella

Precious Mustapha als Aisha

Eliot Salt als Terra

Elisha Applebaum als Musa

Sadie Soverall als Beatrix

'Fate: The Winx Saga' is vanaf 22 januari beschikbaar op Netflix.