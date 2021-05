'World War II Week' op National Geographic Channel

In de week van 1 tot 9 mei is het World War II week op National Geographic. De gehele week kijk je naar de meest aangrijpende programma's en documentaires over de Tweede Wereldoorlog, met onder andere 'How the Nazi's Lost the War', 'Hindenburg: the Lost Evidence' en 'Hunting Nazi Treasures'.

'HOW THE NAZI'S LOST THE WAR'

Van 1939 tot het begin van 1940 was het Hitler's droom om van het Derde Rijk een dominantie te maken in Europa. Hitler's oorlogsmachine werd gevreesd en was meedogenloos. Na verloop van tijd ontstonden er scheuren in de dominantie van het Derde Rijk. Voor het eerst vertelt het programma How the Nazis Lost the War van binnenuit de ondergang van Hitler's rijk. Deze verhalen worden verteld door middel van interviews met historici, sociologen en militaire strategen.

Vanaf 4 mei, elke dinsdag om 22.00 uur op National Geographic.

'HINDENBURG: THE LOST EVIDENCE'

In de documentaire 'Hindenberg: The Lost Evidence' wordt het verhaal verteld van de op 6 mei 1937 in brand gevlogen zappelin, waarbij 35 mensen omkwamen in Hindenburg. De zappelin vertrok op 3 mei vanuit Frankfurt naar New Jersey en vloog bij het aanmeren in de Hindenburg in brand.

Dinsdag 4 mei om 21.00 uur op National Geographic.

'HITLER'S LAST STAND'

Na D-Day stromen de Geallieerden Europa in. Maar de Duitsers hebben marinebases en vestingen stevig in handen. Er volgen felle gevechten om de rest van Europa uit de greep van de nazi's te bevrijden.

Zaterdag 1 mei vanaf 14.00 uur op National Geographic.

'APOCALYPSE: WORLD WAR II'

Nooit eerder vertoonde en ingekleurde filmbeelden geven de harde realiteit van de Tweede Wereldoorlog weer.

Zaterdag 1 mei vanaf 22.00 uur en zondag 2 mei vanaf 16.15 uur op National Geographic.

'WORLD WAR II: HELL UNDER THE SEA'

'WW2 Hell Under the Sea' is een serie gebaseerd op waargebeurde verhalen over de onderzeese oorlogvoering tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Elke werkdag vanaf 23.00 uur op National Geographic.

'HITLER'S SUPERGUN'

Documentaire over de poging van de nazi’s om een wapen te creëren dat Londen vanaf de kust van Frankrijk zou kunnen bereiken.

Zondag 9 mei om 18.30 uur op National Geographic.

'INSIDE WORLD WAR II'

Veteranen en burgers vertellen over hun ervaringen tijdens bloedige conflicten aan de hand van beelden en boeiende animaties die hun verhaal toelichten en verduidelijken.

Zondag 2 mei om 1.00 uur op National Geographic.

Ook nog:

'Hunting Nazi Treasures' - Zaterdag 1 mei om 19.00 uur en zondag 2 mei om 19.15 uur

'After Hitler' - Zondag 2 mei om 22.30 uur

'Apocalypse: The Rise of Hitler' - Maandag 3 mei om 17.05 uur

'Battles Won and Lost' - Maandag t/m woensdag om 19.00 uur

'Hitler's Last Year' - Maandag 3 mei om 21.00 uur

'Hitler's Surrender' - Woensdag 5 mei om 17.05 uur

'Inside the SS: Rise to Power' - Donderdag 6 mei om 22.00 uur

'Hitler's Teen Killers' - Vrijdag 7 mei om 22.00 uur

'Building the Channel Tunnel' - Zaterdag 8 mei om 19.00 uur

'Nazi Attack on America' - Zaterdag 8 mei om 23.00 uur

'Hitler Youth: Child Soldiers' - Zondag 9 mei om 00.00 uur

'The King who Fooled Hitler' - Zondag 9 mei om 19.30 uur

'Heroes of the Sky: Mighty 8' - Zondag 9 mei om 23.30 uur