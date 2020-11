Winnaars van de National Geographic Fotowedstrijd 2020 zijn bekend

Met zijn inzending van Het klaarmaken van het Mundari koeienkamp heeft Johan Gerrits uit Utrecht volgens de jury dit jaar de beste foto afgeleverd. Dit werd op zondag 15 november tijdens een speciaal live-streaming event bekendgemaakt.

'Boeiende foto met veel gelaagdheid'

De jury was unaniem lovend: 'Hier gebeurt veel, de kijker kan zich als in een zoekplaatje verliezen in het beeld. De fotograaf is dichtbij gegaan, maar met behoudt van diepte. Mooi licht. Rood emmertje doet ons geloven dat het nu is gefotografeerd – dat brengt het naar het nu. Dit is een schoolvoorbeeld van visual storytelling.'

Uit een recordaantal van 16.583 inzendingen kozen de jury én het publiek hun favorieten in de categorieën Mens, Dier, Landschap en de speciale junior categorie ‘Raar Maar Waar’. Per categorie is er een jury- en een publiekswinnaar gekozen wat resulteert in een verzameling kwalitatieve, aansprekende foto’s met elk een eigen verhaal.

De vakjury bestond dit jaar uit: Sacha De Boer, Lieve Blancquaert, Renske Lamers, Jamie Westland en Arno Kantelberg. De winnende foto’s kunnen in het decembernummer van National Geographic Magazine en National Geographic Junior worden bewonderd.

De feestelijke livestream is uitgezonden vanuit de Arendshoeve in Aalsmeer van waaruit de winnaars via een live verbinding door de juryleden werden gefeliciteerd en de foto’s van vakkundig commentaar werden voorzien. De overall winnaar werd tevens thuis verrast door presentator en winnaar van het tv-programma 'Het perfecte plaatje' Eddy Zoëy.

Winnaars National Geographic Fotowedstrijd 2020

Categorie Mens:

Overall Winnaar en Winnaar Vakjury

Het klaarmaken van het Mundari koeienkamp,

Johan Gerrits, Utrecht.

Winnaar Publieksprijs

Intha Fisherman.

Bart Hazewinkel, Lelystad

Categorie Dier:

Winnaar Vakjury

Waterral

Robbert van der Meer, Assen

Winnaar Publieksprijs

Enjoy the Day

Alex Pansier, Oss

Categorie Landschap:

Winnaar Vakjury

Trapped in ice.

Joris Put, Beringen, Belgie.

Winnaar Publieksprijs

Zonsopkomst bij Molen de Zwaan

Cynthia Verbruggen, Vinkel

De grootse fotowedstrijd van de Benelux

De prestigieuze National Geographic fotowedstrijd, gestart in 2007, is een samenwerking tussen National Geographic Channel, National Geographic Magazine en National Geographic Junior Magazine. De competitie is inmiddels uitgegroeid tot een begrip onder fotografieliefhebbers in Nederland en België.

De fotowedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door OPPO, het smartdevice merk dat zich volledig focust op smartphone fotografie en videografie en tevens sponsor is van de smartphone challenge binnen de fotocompetitie. Het niveau van de ingezonden foto’s binnen deze categorie was erg hoog en bewijst dat je niet per se een dure camera hoeft te hebben om een goede foto te maken. Winnaar van de smartphone challenge is geworden Frederike Heuvel met haar perfect getimede foto.

Entertainment met een doel

Fotografie zit verankerd in het DNA van National Geographic. Fotografen reizen continu de wereld over om mooie, fascinerende en inspirerende beelden vast te leggen die onze blik op de wereld verbreden. Fotografie past in de missie van National Geographic om entertainment met een doel te bieden aan wereldwijd 487 miljoen televisiekijkers, 54 miljoen lezers van National Geographic Magazine en 416 miljoen volgers op sociale media. Meer dan een kwart van de opbrengst van National Geographic komt ten goede aan de National Geographic Society, die daarmee explorers ondersteunt om onze kennis van de wereld te vergroten en te verspreiden.