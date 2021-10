Will Ferell en Paul Rudd te zien in 'The Shrink Next Door' op Apple TV+

Apple TV+ heeft een eerste trailer vrijgegeven van 'The Shrink Next Door', de langverwachte nieuwe serie met in de hoofdrollen Will Ferrell, Paul Rudd, Kathryn Hahn en Casey Wilson.

De eerste drie afleveringen van de gelimiteerde serie van acht afleveringen gaan op vrijdag 12 november wereldwijd in première op Apple TV+, gevolgd door een nieuwe aflevering wekelijks, daarna elke vrijdag tot en met 17 december.

Geïnspireerd door ware gebeurtenissen en een originele podcast met dezelfde naam, volgt 'The Shrink Next Door' de decennialange manipulatie en uitbuiting door psychiater Dr. Isaac 'Ike' Herschkopf (Paul Rudd) en zijn voormalige patiënt Martin 'Marty' Markowitz ( Will Ferrell). Dr. Ike wordt bijgestaan door zijn nietsvermoedende vrouw Bonnie Herschkopf (Casey Wilson). En hoewel Marty weerloos is tegen de verleidelijke aanbiedingen van Dr. Ike, is zijn koppige zus Phyllis (Kathryn Hahn) dat niet.

'The Shrink Next Door' wordt geregisseerd door Michael Showalter ('The Big Sick', 'The Eyes of Tammy Faye') en Jesse Peretz ('High Fidelity', 'GLOW'), en is gebaseerd op het script van Emmy, Golden Globe, BAFTA, WGA Award-winnaar Georgia Pritchett ('Succession'). De nieuwe serie wordt gemaakt door Civic Center Media in samenwerking met MRC Television. De serie is gebaseerd op de nummer 1 nieuwe podcast uit 2019 van Wondery en Bloomberg Media.