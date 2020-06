'Whale Wars: Captain Watson's Story' op Discovery

Kapitein Paul Watson is al decennia het gezicht van de strijd tegen de grootschalige walvisjacht. Controversieel, strijdbaar en vooral door de Japanse walvisvaarders gevreesd en verguisd.

In de documentaire 'Whale Wars: Captain Watsons Story' vertelt hij nu zijn verhaal. Waarom hij het als zijn morele verplichting ziet om de oceaan te behoeden voor de mens en waarom dat niet alleen maar vreedzaam kan. Eind jaren zestig voerde hij al actie tegen de kernproeven bij Amchitka Island met een groep die daarna overging in Greenpeace. Maar deze milieubeweging had in de ogen van Watson te weinig impact, omdat ze zich te veel bezighielden met 'het ophangen van spandoeken en maken van foto's'.

Hij wilde echt de strijd aangaan met de walvisvaarders en richtte de Sea Shepherd op, de organisatie die uitgroeide tot een internationale beweging die regelmatig in aanvaring kwam met justitie. Watson zegt in de documentaire dat controverse hoort bij het werk dat hij doet.

'Als je een effectieve milieubeschermer wil zijn, dan moet je dingen zeggen die mensen niet willen horen, dingen doen die mensen niet gedaan willen zien en mensen boos maken. Anders doe je je werk niet goed.'

'Whale Wars: Captain Watson's Story', zondag 7 juni om 20.30 uur op Discovery.