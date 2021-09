Wenkt het einde voor 'Grey's Anatomy'?

Komt er na achttien seizoenen een einde aan 'Grey's Anatomy', de beroemdste ziekenhuis ter wereld? Na de rode loper bij de Emmy's gonst het van de geruchten door wat hoofdrolspeelster Ellen Pompeo toen zei.

'Zolang er op creatief vlak nog iets te behalen valt, is er reden om door te gaan. En dat is altijd gelukt. Maar een 19de seizoen... daar moeten we met z’n allen voor gaan bidden', aldus de 51-jarige Pompeo die al van bij het begin dokter Meredith Grey speelt in de serie.

Verdere details wilde ze niet geven omdat ze 'mensen iets beloofd had', dus of er effectief nog een seizoen komt of de serie stopt, kon niet bevestigd worden. Ellen Pompeo kreeg voor de huidige jaargang van 'Grey's Anatomy' nog opslag en werd daarmee de best betaalde tv-actrice. In 2022 komt Pompeo's contract tot een einde. Wat daarna gebeurt, valt af te wachten.

Bron: Het Nieuwsblad