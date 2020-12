Weer nieuwe namen voor 'Comedy Central: Kater van 2020'

Bereid je maar voor op een onvergetelijke nieuwjaarsdag, want Comedy Central bevestigt vandaag nog meer namen voor de 'Comedy Central: Kater van 2020'.

Tooske & Bastiaan Ragas, Peter Pannekoek, Ruben van der Meer en Horace Cohen zullen op 1 januari te zien zijn in de nieuwe show van Comedy Central. Daarnaast is de lijst van comedians compleet met de bevestiging van Rayen Panday. De 'Comedy Central: Kater van 2020' is op vrijdag 1 januari om 20.00 uur te zien op Comedy Central in Nederland en België.

Presentatrice, actrice en zangeres Tooske Ragas zal samen met haar man zanger, presentator, acteur en schrijver Bastiaan Ragas te zien zijn in een hilarische sketch met een paar van de meest herkenbare momenten uit de comedyshow voor Nederlandse gezinnen en families. Daarnaast zijn ook acteurs en cabaretiers Ruben van der Meer en Horace Cohen toegevoegd aan de 'Kater van 2020'. Iemand die als een van de vaste Roast gezichten van de afgelopen jaren dit jaar zeker niet mag ontbreken, is cabaretier Peter Pannekoek. De lijst met vijf comedians is nu met de bevestiging van Rayen Panday ook compleet. Al deze BN'ers en comedians zullen de kijkers ongetwijfeld een fantastische nieuwjaarsdag bezorgen en hen de kater van 2020 snel doen vergeten.

De 'Comedy Central: Kater van 2020' is op vrijdag 1 januari om 20.00 uur te zien op Comedy Central in Nederland en België. Kijkers kunnen tijdens de show genieten van sketches met onder andere Gerard Joling, Karin Bloemen, Famke Louise, Tygo Gernandt, Bastiaan & Tooske Ragas, Peter Pannekoek, Ruben van der Meer en Horace Cohen, evenals scenes met comedians Jörgen Raymann, Jeroom Snelders, Soundos El Ahmadi, Alex Ploeg en Rayen Panday. De komende weken worden de laatste deelnemers bekendgemaakt.

In aanloop naar de show zendt Comedy Central iedere maandag- en vrijdagavond een Roast uit van onder andere Giel Beelen, James Franco, Donald Trump, Ali B, Alec Baldwin en Bruce Willis. Daarnaast kan je iedere donderdagmiddag op het Youtube-kanaal van Comedy Central onder leiding van Mert Ugurdiken genieten van de hardste, goorste en meest hilarische Roast-momenten van de afgelopen vier jaar in 'Toen was The Roast heel gewoon!'.