Vrijdag nieuw op Prime Video: 'A League of Their Own'

Amazon Studios en Sony Pictures Television kondigen de teaser trailer aan voor de langverwachte serie, 'A League of Their Own'. De serie heeft acht afleveringen en gaat op 12 augustus wereldwijd in première.

Geïnspireerd op de geliefde klassieker 'A League of Their Own' van Penny Marshalls, vertelt de gelijknamige serie het verhaal over een generatie vrouwen die ervan dromen om professioneel honkbalspeelster te worden. De serie gaat dieper in op thema’s als gelijkheid en seksualiteit, en volgt de reis van verschillende vrouwen die ieder hun eigen weg zoeken naar het honkbalveld, zowel in de competitie als het leven daarbuiten.

Met Abbi Jacobson als Carson, Chanté Adams als Max, D'Arcy Carden als Greta, Gbemisola Ikumelo als Clance, Roberta Colindrez als Lupe, Nick Offerman als Dove, Saidah Arrika Ekulona als Toni, Kate Berlant als Shirley, Kendall Johnson als Gary, Kelly McCormack als Jess, Alex Désert als Edgar, Priscilla Delgado als Esti, Aaron Jennings als Guy, Molly Ephraim als Maybelle, Melanie Field als Jo en Dale Dickey als Beverly.

'A League of Their Own', van Amazon Studios en Sony Pictures Television in samenwerking met Field Trip Productions. De serie is een productie en co-creatie van Will Graham en Abbi Jacobson. Field Trip's Hailey Wierengo en Desta Tedros Reff zijn de uitvoerend producenten. Jamie Babbit regisseerde de pilot en is ook uitvoerend producent.