Vrijdag nieuw bij Apple TV+: 'Tehran'

© Apple Inc. 2020

Vrijdag 25 september lanceert Apple TV+ 'Tehran', de nieuwe spionagethriller van 'Fauda'-schrijver Moshe Zonder. De serie van acht afleveringen gaat in première met de eerste drie afleveringen, gevolgd door wekelijkse een nieuwe op vrijdag.

'Tehran' vertelt het uiterst opwindende verhaal van een Mossad-agent die diep undercover gaat op een gevaarlijke missie in Teheran die haar en iedereen om haar heen in groot gevaar brengt. In de serie schitteren de jonge Israëlische actrice Niv Sultan ('Flawless', 'She Has It', 'Temporarily Dead'); de veelgeprezen acteur Shaun Toub ('Homeland', 'Crash'); internationale ster Navid Negahban ('Homeland', 'Legion', 'Aladdin'); Shervin Alenabi ('Bagdad in My Shadow'); Liraz Charhi ('A Late Quartet') en Menashe Noy ('Big Bad Wolves', 'Gett: The Trial of Viviane Amsalem').

Apple werkte samen met Cineflix Rights en het Israëlische netwerk Kan 11 om 'Tehran' te coproduceren. De serie is gemaakt door Moshe Zonder, Dana Eden en Maor Kohn, en geregisseerd door Daniel Syrkin. Omri Shenhar fungeert als schrijver naast Zonder. De serie is uitvoerend geproduceerd door Moshe Zonder, Dana Eden, Shula Spiegel, Alon Aranya, Julien Leroux, Peter Emerson en Eldad Koblenz; en geproduceerd door Donna en Shula Productions in samenwerking met Paper Plane Productions, met medewerking van Cineflix Rights en Cosmote TV.