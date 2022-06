Vrijdag lanceert Prime Video 'Fairfax' seizoen twee

Vrijdag gaat op Prime Video seizoen twee van de hilarische geanimeerde komedieserie 'Fairfax' in première. De bende is terug voor meer streken terwijl ze hun weg proberen te vinden door de tijdloze worstelingen van eerste verliefdheden en tegenslagen met hun ride-or-die crew.

De bende is terug voor meer plezier in seizoen twee van deze humoristische komedie die de tegenslagen volgt van vier middelbare scholieren die hun plaats willen verdienen in de cultuur. Het is een moderne kijk op de tijdloze strijd om erbij te horen en op te vallen, vast te houden aan je ride-or-die crew, en je eerste crush te kussen - die misschien AI is.

De hoofdrollen zijn voor Skyler Gisondo (Dale), Kiersey Clemons (Derica), Peter S. Kim (Benny), en Jaboukie Young-White (Truman). Gaststerren van seizoen 2 zijn onder andere: Billy Porter, Zoey Deutch, Camila Mendes, Rob Delaney, Yvette Nicole Brown, Ben Schwartz, JB Smoove, Tim Simons, Pamela Adlon, Guy Fieri, Annie Murphy, Michael Rooker, Jeff Bottoms, Larry Owens, John Leguizamo, Michaela Dietz, Edi Patterson, Mark Proksch, David Strathairn en Colton Dunn. De serie is gemaakt en geproduceerd door Matthew Hausfater, Aaron Buchsbaum en Teddy Riley. Andere uitvoerende producenten zijn Jon Zimelis en Jason U. Nadler voor Serious Business (@midnight); Peter A. Knight (Bojack Horseman), Chris Prynoski, Ben Kalina, en Antonio Canobbio voor Titmouse (Big Mouth). De kunstenaar Somehoodlum, die de karakters voor de serie ontwierp, dient als adviserend producent naast het pop/internet cultuur kleding en media merk Pizzaslime.

Het tweede seizoen van de geanimeerde komedieserie gaat op 10 juni in première.