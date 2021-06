Vrijdag gaat seizoen 2 van 'Home Before Dark' in première op Apple TV+

Vrijdag gaat het tweede seizoen van de hitserie 'Home Before Dark' in première op Apple TV+. Met in de hoofdrollen Brooklynn Prince en Jim Sturgess en geïnspireerd door de echte jonge onderzoeksjournalist Hilde Lysiak.