Vrijdag gaat de film 'Finch' met Tom Hanks in première op Apple TV+

In 'Finch' vormen een man, een robot en een hond een onwaarschijnlijk gezin in een krachtig en ontroerend avontuur van de zoektocht van een man om ervoor te zorgen dat er voor zijn geliefde hond wordt gezorgd nadat hij weg is.