Vijfde seizoen van 'The Expanse' nu te zien op Amazon Prime Video

'The Expanse', gelegen in een gekoloniseerd zonnestelsel, heeft een langdurig conflict met de regeringen van de Aarde, Mars en het sterrenstelsel.

De bemanning van de Rocinante - een illegaal bewaard gevechtsvliegtuig- stuit op een groot complot en een mysterieuze buitenaardse technologie die de machtsbalans en het lot van de mensheid dreigt te verstoren. The Expanse is een realistisch sciencefiction avontuur dat de visie op het pad van de mensheid verkent tegen de achtergrond van het hele universum.

De origine van de serie is een combinatie van wetenschap en fictie en het is een diepgaand onderzoek naar de meest kritische, en urgente kwesties van vandaag de dag.

De serie is gebaseerd op de enorm populaire sciencefiction romans van James S.A. Corey, ontwikkeld en gescript door de voor de Academy Award genomineerde schrijvers Mark Fergus en Hawk Ostby.

De uitvoerende producenten zijn Naren Shankar, Andrew Kosove, Broderick Johnson, Laura Lancaster, Sharon Hall, Sean Daniel, Jason Brown, Daniel Abraham, Ty Franck en Dan Nowak. Shankar dient ook als showrunner voor alle seizoenen. 'The Expanse' wordt geproduceerd door Alcon Television Group.

Het zesde en laatste seizoen van de serie is onlangs ook aangekondigd.

'The Expanse', seizoen 5, is nu beschikbaar op Amazon Prime Video.