Vijfde seizoen van 'Stranger Things'

Foto: © Coopr/Netflix 2019

Goed nieuws voor de fans van de Netflix-serie 'Stranger Things'. Dit jaar verschijnt namelijk het vierde seizoen, en daarna volgt er nog een vijfde.

Veel fans van de reeks dachten dat het vierde seizoen meteen het laatste zou zijn, maar niets is minder waar. De makers beloven namelijk een verhaallijn die ze willen verdelen over twee seizoenen, en daarom volgt er nog een vijfde, laatste seizoen. 'We willen de nodige ruimte creëren, zodat we de reeks een waardig slot kunnen bezorgen', aldus de scenaristen.



Fans mogen seizoen vier eind dit jaar verwachten op Netflix. Wanneer we het slotseizoen mogen verwachten, is op dit moment nog niet bekend.



Bron: Het Nieuwsblad