Vier Earth Day met National Geographic

National Geographic staat op 22 april in teken van Earth Day en viert deze dag met een speciale programmering inclusief drie nieuwe documentaires: 'Heroes of the Ocean', 'Bees, Birds & Business' en 'Kingdom of the Polar Bears'.

PERPETUAL PLANET: HEROES OF THE OCEANS

De legendarische oceanograaf Sylvia Earl vertelt samen met een cast van baanbrekende zeewetenschappers het verhaal van het ongelooflijke werk dat wereldwijd wordt ondernomen om zo het kwetsbare ecosysteem van onze oceanen te beschermen. Het laat de wonderen van de zee zien, maar ook het levende laboratorium waarin we allemaal leven en de belangrijke wetenschap die elke dag onder het wateroppervlak wordt uitgevoerd.

Op 22 april om 21.00 uur op National Geographic.

Over Sylvia Earl

Mariene biologe Sylvia Earle is een Explorer-in-Residence bij de National Geographic Society. Sylvia heeft pionierswerk verricht op het gebied van onderzoek naar mariene ecosystemen met speciale aandacht voor exploratie, behoud, en de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor effectieve toegang tot de diepzee en andere afgelegen omgevingen. Bovendien is zij ook uitgeroepen tot een van de 'Heroes of the oceans' in Time magazine. Sylvia is voormalig hoofdwetenschapper voor de National Oceanic and Atmospheric Administration en oprichter van SEAlliance, die samen met National Geographic Mission Blue heeft opgezet om wereldwijde initiatieven te bevorderen die gericht zijn op het herstel van de gezondheid en de productiviteit van de oceaan. Earle heeft meer dan honderd expedities geleid, meer dan 7.000 uur onder water doorgebracht en is auteur van meer dan 190 wetenschappelijke, technische en populaire publicaties.

BEES, BIRDS & BUSINESS

De documentaire 'Bees, Birds & Business' laat zien wat het verband is tussen onze zeep, onze trekvogels en vrouwen in Afrika. Creatieveling Eddy Zoëy en content creator en model Lauren Lewis reizen hiervoor naar de Sahel in West-Afrika. Daar waar eerst een rijk landschap was met veel bomen en planten, lijkt het nu meer een woestijn. Oogsten mislukken en de vrouwen, die sheaboter maken en verkopen, zien hun inkomstenbron verdwijnen. Trekvogels vinden er minder insecten om te eten. Eddy en Lauren gaan de trekvogels achterna en onderzoeken hoe het herstel van het savanne landschap de vogels in onze achtertuin helpt en inkomsten voor lokale vrouwen veilig stelt.

Op 22 april om 22.00 uur op National Geographic.

KINGDOM OF THE POLAR BEARS

Terwijl het noordpoolgebied sneller dan ooit verandert, bereidt een team van ijsbeergidsen zich voor op een epische reis; een allereerste poging om de beren te volgen op het zee-ijs van de Hudsonbaai. In dit avontuur met hoge risico’s en hoge beloningen zullen ze de geheime wereld van de beren vastleggen, een mysterieus en langzaam verdwijnend rijk dat de sleutel is tot het overleven van deze dieren. Het leven op het ijs is een belangrijke tijd voor de beren. Het blijft vaak ongedocumenteerd omdat het te gevaarlijk wordt geacht voor mensen om te volgen, met enkel kleine hints van hun bestaan, die door middel van luchtverkenning en satelliethalsbandonderzoek naar buiten komen. Het team, gewapend met traditionele ecologische kennis en de nieuwste 4K-cameratechnologie, zal getuige zijn van nooit eerder vertoonde strategieën voor de jacht op zeehonden en zal snelle aanpassingen door klimaatverandering documenteren, waaronder walvispredatie en jacht op open water.

Op 22 april om 19.00 uur op National Geographic.