Unieke blik achter de schermen van Nederlandse sterrenzaken in 'De Sterrenkaart-Nederland'

Vanaf zondag 1 maart kijkt njam! exclusief mee in de keuken van vijf Nederlandse sterrenrestaurants in het nieuwe programma 'De Sterrenkaart - Nederland'.

In de eerste aflevering is de culinaire zender te gast bij Joris Bijdendijk, chef-kok van het gelauwerde restaurant RIJKS in Amsterdam.

Boeiende mix van sterrenchefs

In elke aflevering van 'De Sterrenkaart - Nederland' staat één chef en zijn restaurant centraal. Njam! heeft een uiterst boeiende mix van Nederlandse topchefs kunnen strikken: van gevestigde namen tot spannende nieuwkomers. De sterrenkoks worden op de voet gevolgd en ze onthullen hun interessante verhaal tijdens openhartige gesprekken.

Hoe ziet het dagelijkse werk in een sterrenkeuken eruit? Wat is de magie van een Michelin-ster? Welke inspanningen en offers zijn nodig om aan de culinaire top mee te draaien? En wat zijn de ins & outs van hun signatuurgerechten en hoe bereiden ze die? Kom het allemaal te weten in 'De Sterrenkaart-Nederland'.

Joris Bijdendijk (restaurant RIJKS*, Amsterdam)

Restaurant RIJKS werd in 2016 bekroond met 1 Michelin-ster. Met zijn lokale keuken brengt Bijdendijk een ode aan de Nederlandse eetcultuur. De chef vertelt over de harde weg richting de top en hij laat zijn favoriete tips & tricks zien.

Jonnie Boer (De Librije***, Zwolle)

Één van de peetvaders van de Nederlandse topgastronomie. Hij onthult, samen met zijn vrouw Thérèse, hoe het eraan toegaat in zijn succesvolle driesterrenrestaurant in Zwolle.

Danny Tsang (O&O*. Sint Willebrord)

In 1982 begon chef-kok Danny, samen met zijn vrouw Helena, een afhaalchinees in het Brabantse dorp Sint Willebrord. Ruim dertig jaar later is het familierestaurant – waar tegenwoordig ook alle kinderen in meewerken - getransformeerd tot een Aziatisch fine dining restaurant dat in 2018 een Michelin-ster kreeg.

Margo Reuten (Da Vinci *, Maasbracht)

Margo Reuten is de enige vrouwelijke sterrenchef van Nederland. Haar restaurant Da Vinci in Maasbracht kreeg in 1999 de eerste ster en tien jaar later volgde een tweede. Zij vertelt onder meer over de tegenslagen die ze moest overwinnen zoals haar ziekte en het verliezen van de tweede ster in 2018.

Syrco Bakker (Pure C **, Cadzand)

Sergio Herman zag in Syrco Bakker een groot talent en zette hem in 2010 achter de potten van Pure C in Cadzand. In 2011 werd hij bekroond met een Michelin-ster, in 2018 met een tweede. Syrco vertelt over zijn visie op de hedendaagse gastronomie en onthult drie van zijn signatuurgerechten.

'De Sterrenkaart - Nederland'

Vanaf 1 maart, elke zondag om 11.00, 16.00 en 23.00 uur

Zondag 1 maart: Joris Bijdendijk, RIJKS*

Zondag 8 maart: Jonnie Boer, De Librije***

Zondag 15 maart: Danny Tsang, O&O*

Zondag 22 maart: Margo Reuten, Da Vinci*

Zondag 29 maart: Syrco Bakker, Pure C **

Njam! in Nederland

De culinaire tv-zender wordt sinds juli 2019 aangeboden in het basispakket van KPN via kanaal 39. KPN is de eerste Nederlandse tv-aanbieder die het kookkanaal exclusief uitzendt.