Tweety's 80ste verjaardag wordt gevierd met collectie van 80 muurschilderingen over de hele wereld

Kunstwerken geïnspireerd door 's werelds meest geliefde kanarie worden het hele jaar door onthuld; fans kunnen dit vieren met nieuwe Tweety Lifestyle-producten, content, evenementen en meer.

WarnerMedia Global Brands and Experiences herinnert de wereld eraan dat Tweety geen gewone kanarie is door wereldwijd de 80e verjaardag te vieren. Als één van de meest geliefde Looney Tunes-personages staat Tweety bekend om zijn onverstoorbare en authentieke karakter. WMGBE heeft een diverse groep kunstenaars wereldwijd de opdracht gegeven om 80 originele muurschilderingen te ontwerpen die Tweety's rijke geschiedenis en dynamische persoonlijkheid weerspiegelen. De '80 jaar Tweety'-campagne ging van start in Austin tijdens SXSW 2022 op 11 maart, waar de eerste groep muurschilderingen officieel verschenen zijn. Het jubileum wordt het hele jaar door in de Studio gevierd met nieuwe Tweety-content van HBOMax, WarnerMedia Kids & Family en nieuwe thematische ervaringen en collecties van Warner Bros. Consumer Products. Het hoogtepunt van de viering is Tweety's verjaardag op 21 november 2022.

De prachtige muurschilderingen, ontworpen door een enthousiaste groep kunstenaars, vormen het middelpunt van de '80 jaar Tweety'-viering en vieren Tweety's vrolijke enthousiasme, schattigheid, slimheid en zijn sympathieke persoonlijkheid. Deze spectaculaire kunstwerken zijn voor iedereen gratis toegankelijk en zullen verschijnen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Polen, Spanje, Italië, Mexico, Brazilië, de Verenigde Arabische Emiraten en nog veel meer locaties. In de Verenigde Staten zullen de Tweety muurschilderingen te zien zijn in meer dan 30 steden. Ontdek waar je de muurschilderingen kan bewonderen en waar je de Tweety gadgets kan kopen, via de Tweety's Anniversary website.

'Tachtig jaar lang heeft Tweety op de maat van zijn eigen trommel gemarcheerd en vertegenwoordigt hij wat het betekent om onvoorwaardelijk jezelf te zijn. Zijn innemende persoonlijkheid heeft hem tot een popcultuurfavoriet gemaakt en hij staat erom bekend dat hij op de meest onverwachte manieren verschijnt', aldus Pam Lifford, President, WarnerMedia Global Brands and Experiences. 'Als een belangrijk lid van de Looney Tunes-franchise wilden we zeker Tweety's 80e verjaardag groots vieren en we zijn enthousiast over het komende jaar. Houd je ogen open want hij zal overal opduiken, van mode tot verzamelobjecten en meer.'

Om de muurschilderingen te realiseren, werkte WMGBE samen met 16 kunstenaars, elk met een andere kijk op de kleine held. Tweety's kenmerkende gele kleur loopt door de ontwerpen heen, maar de verschillende stijlen van de kunstenaars maken ze allemaal uniek. De kunstenaars zijn geselecteerd met het oog op diversiteit in verschillende landen, artistieke media en uitingen, etniciteiten en geslachten.

Naast de muurschilderingen, omvat Tweety's 80ste verjaardag, nog heel wat andere producten, content, ervaringen en nog veel meer:

Warner Bros. Consumer Products (WBCP) zal gedurende het jaar nieuwe aanbiedingen en partnerships aankondigen in alle categorieën (mode, verzamelobjecten, beauty en meer). De gloednieuwe Tweety's 80th Mural Collection is alleen beschikbaar op de WBCP's Looney Tunes Shop. De levendige collectie bevat een aantal van de 80, op Tweety geïnspireerde muurschilderingen op een unieke selectie merchandise en kleding. De collectie moedigt fans aan om de unieke kunst te eren, terwijl ze 's werelds meest geliefde kanarie vieren. De ultieme fan bestemming om Tweety te vieren is de Looney Tunes Shop en zal gedurende het jaar product drops onthullen, inclusief merchandise met Tweety muurschildering ontwerpen die nog onthuld moeten worden, in de aanloop naar Tweety's verjaardag op 21 november 2022.

Loungefly doet ook mee aan de viering met twee gloednieuwe, op Tweety geïnspireerde producten voor fans van alle leeftijden. Tweety's grote, blauwe ogen staan klaar om je te volgen en Sylvester in de gaten te houden op de nieuwe Tweety 80th Anniversary Plush Backpack. Op de voorkant staat Tweety's onmiskenbare schattige vorm, met vleugels op het voorvak met rits die heen en weer bewegen ($80,00). Sinds 1947 is Tweety zijn rivaal Sylvester de kat te slim af. Leg de gekke streken van Tweety en Sylvester vast met deze Loungefly Tweety en Sylvester 80th Anniversary Zip Around Portemonnee ($40,00). Beide producten zijn nu verkrijgbaar en hebben een Tweety 80th Anniversary motief op de binnenvoering, samen met veganistisch leer.

De nieuwste samenwerking tussen Ugly Dukling Beauty en Warner Bros. Consumer Products moedigt fans aan om Tweety's schattige maar ondeugende ogen te vieren. De Ugly Dukling x Tweety Bird Collection is een limited-edition, box collectie van luxe 3D magnetische wimpers met een speciale dosis Tweety. De collectie bestaat uit vier klassieke wimpers met de namen 'Tweety Pie', 'Tweety Bird', 'Looney Luxury Lashes' en 'I Tawt I Taw a Puddy Tat!'. Gepresenteerd in een Tweety-thema verpakking, zet de collectie Ugly Dukling Beauty's traditie van kwaliteitsvolle, handgemaakte wimpers met zeven magneten verder. Geen rommelige lijm nodig - tenzij je een val zet voor een zekere, lastige 'Puddy Tat'.

Warner Bros. Themed Entertainment doet mee aan de festiviteiten voor Tweety's verjaardag met exclusieve muurschilderingen over de hele wereld, waaronder in Warner Bros. World Abu Dhabi, Warner Bros. Movie World in Australië en Parque Warner Madrid.

HBO Max: Tweety blijft de ster in de hit 'Looney Tunes Cartoons' animatieserie van Warner Bros. Animation die nu te streamen is op HBO Max. Het hele jaar door zullen nieuwe afleveringen van de Max Original-serie verschijnen ter ere van de geliefde gele kanarie.

Cartoonito: Deze zomer zal Tweety samen met andere Looney Tunes-personages de hoofdrol spelen in 'Bugs Bunny Builders', een nieuwe animatieserie voor kleuters op HBO Max en Cartoon Network. Geproduceerd door Warner Bros. Animation en gebouwd op de solide komische basis van de iconische Looney Tunes, brengt 'Bugs Bunny Builders' de gekkigheid, humor en slapstick waar we van zijn gaan houden naar een nieuw kleuterpubliek. Bij ACME Construction Company leiden Bugs Bunny en Lola Bunny een groep bouwvakkers die, eerlijk gezegd, niet in de buurt van een bouwplaats zouden moeten zijn. Maar door samen te werken als een team, gebruiken Daffy Duck, Porky Pig, Tweety en anderen hun gereedschap en wilde voertuigen om enkele van de gekste bouwklussen ooit te klaren.

Over Tweety

Tweety begon zijn opkomst als tekenfilmster toen hij debuteerde in de korte film 'A Tale of Two Kitties' uit 1942, winnaar van de Oscar in 1942. Tweety groeide in populariteit en werd al snel een van de meest geliefde Looney Tunes karakters, na Bugs Bunny in termen van universele bekendheid. Hij speelde in talrijke films, waaronder een tweede Oscarwinnaar, 'Birds Anonymous' (1957). Al meer dan acht decennia herinnert Tweety de fans eraan dat zelfs een kleine jongen de grootste vijand te slim af kan zijn en is hij de vertegenwoordiger geworden van wat het betekent om 'onvoorwaardelijk jezelf' te zijn. Hierdoor is Tweety een popcultuurfavoriet geworden en is hij op de meest onverwachte manieren aanwezig in de mode- en lifestylewereld. Zijn felgele kleur, stijgend optimisme en bescheiden kracht maken hem favoriet bij beroemdheden, influencers, modeontwerpers, kunstenaars en meer.

Over Looney Tunes

Looney Tunes, een universum van oneindige mogelijkheden en onmiskenbare persoonlijkheid, toont een cast van geschifte schurken en dappere artiesten, waaronder Bugs Bunny, Elmer Fudd, Daffy Duck, Wile E. Coyote, Tweety en nog veel meer favorieten. Snelle grappen, satire en explosieve energie verlevendigen een cartoonlandschap waarin elke wilsstrijd een komedie van listen is. In de wereld van Looney Tunes is schattigheid een tactiek, is arrogantie zoet en vermengt pathos zich met komedie. Looney Tunes begon bijna 100 jaar geleden in zwart-wit en overtrof het witte doek met behendige artiesten en een vaudevillistisch hart. De zes minuten animatie die het publiek voorafgaand aan een speelfilm begroette, konden het debuut van een dynamisch personage of de terugkeer van een geliefd gezicht in een gloednieuw scenario brengen. Mettertijd zijn de personages, settings, liedjes en verhalen verweven tot een soort technicolor canon die de menselijke conditie weerspiegelt en instructies geeft over kunst, humor en geschiedenis. Met referenties en riffs uit de geschiedenis van Hollywood zelf, is Looney Tunes een showcase van popcultuur en beroemdheidssatire die zich heeft uitgebreid via televisie, speelfilms en generaties.

Over WarnerMedia Global Brands and Experiences

WarnerMedia Global Brands and Experiences creëert de strategie en stimuleert mogelijkheden voor consumenten om in contact te komen met 's werelds meest toonaangevende entertainmentmerken. Door de creatieve kracht van WarnerMedia Studios and Networks, DC, Warner Bros. Consumer Products en Warner Bros. Themed Entertainment te combineren, bouwt WarnerMedia Global Brands and Experiences de relaties met consumenten uit over de hele breedte van de grootste franchises van het bedrijf door het leveren van producten, meeslepende ervaringen en content die een blijvende band creëren met de iconische personages en verhalen van het bedrijf. Tot de prioriteiten van de divisie voor 2022 behoren de Wizarding World en Harry Potter-ervaringen wereldwijd, waaronder 'Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore', de Looney Tunes en Hanna-Barbera portfolio van personages met de 80e verjaardag van Tweety, en nieuwe comic releases en wereldwijde activaties voor de grootste slate van DC content in de geschiedenis.